EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG

TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.10.2026 / 14:01 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: TUI AG Straße, Hausnr.: Karl-Wiechert-Allee 23 PLZ: 30625 Ort: Hannover

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900SL2WSPV293B552

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Pale Fire Capital SE

Registrierter Sitz, Staat: Praha, Tschechische Republik

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Pale Fire Capital SICAV a.s.



5. Datum der Schwellenberührung: 27.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5,15 % 0,00 % 5,15 % 507431033 letzte Mitteilung 3,0046 % 0 % 3,0046 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000TUAG505 0 26157021 0,00 % 5,15 % Summe 26157021 5,15 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Pale Fire Capital SE % % % Pale Fire Capital SICAV a.s. 5,15 % % 5,15 % - % % % Pale Fire Capital SE % % % Pale Fire Capital investicní spolecnost a.s. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Aktien werden von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV a.s. ("PFC SICAV") gehalten, einem Fonds für qualifizierte Anleger mit Sitz in Tschechien. Die Pale Fire Capital investicní spolecnost a.s. ("PFC IS") ist die Investmentmanagerin der PFC SICAV. Die Pale Fire Capital SE ("PFC SE") hält 100 % der Gründeraktien der PFC SICAV sowie 100 % der Anteile an PFC IS. PFC SE hat keinen kontrollierenden Anteilseigner.

Datum

29.10.2026





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