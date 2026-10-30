Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 um 0,2% zum Vorquartal gewachsen, obwohl Ökonomen wegen des Niedrigwassers im Sommer mit einer Stagnation gerechnet hatten. Das Statistische Bundesamt stützt sich dabei auf vorläufige Daten. Damit ist das Bruttoinlandsprodukt vier Quartale in Folge gewachsen, und die Bundesregierung erwartet für das Gesamtjahr ein Plus von 1,3%. Trägt diese Erholung weit genug, um bei deutschen Aktien wieder offensiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de