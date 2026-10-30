Die Gerresheimer-Aktie befindet sich seit dem Kurseinbruch im Februar in einem deutlichen Erholungstrend. Nachdem das Papier zum Jahresanfang noch bei etwa 28 € notierte, fiel es zwischenzeitlich massiv zurück. Inzwischen hat sich der Kurs jedoch wieder erholt. Am Freitag gewinnt die Aktie aktuell +3,5% und notiert bei rund 33 €. Hier stellt sich die Frage: Ist das Comeback bereits gelungen oder besteht noch weiteres Kurspotenzial? Ergebnis bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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