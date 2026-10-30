Die Rheinmetall-Aktie arbeitet weiterhin an einer Fortsetzung ihrer Erholung und notiert aktuell bei 1.035 €. In meiner Analyse vom Montag hatte ich oberhalb der wichtigen 1.000-€-Region einen weiteren Aufwärtsimpuls bis 1.122 € favorisiert. Doch bislang fehlt die notwendige Dynamik. Immerhin gelang nach dem zwischenzeitlichen Rückfall unter 1.028,60 € am Donnerstag ein kräftiger Käuferkonter, der die Aktie wieder über diese Marke führte. Damit bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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