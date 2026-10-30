Wenn Doom nicht auf eine neue Plattform gehoben wird, muss der Ego-Shooter eben als KI-Modell herhalten. Dieses Experiment hat jetzt ein Entwickler gewagt. Was sein "Doomformer" schon jetzt leisten kann. Egal, ob in der Google-Suche oder auf einem Satelliten der ESA: Doom wurde mittlerweile auf so vielen verschiedenen Plattformen spielbar gemacht, dass die meisten Gamer:innen wohl schon lange mit dem Zählen aufgehört haben. Etwas seltener sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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