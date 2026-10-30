Die VPV stellt frühzeitig die Weichen für einen Vorstandswechsel: Zum 31.01.2028 geht Klaus Brenner in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender kommt aus den eigenen Reihen. Zudem werden auch die Ressorts neu verteilt. Der Vorstand besteht künftig aus drei statt vier Mitgliedern. Der Vorstandsvorsitzender der VPV Versicherungen, Klaus Brenner, wird nach Vollendung des 63. Lebensjahrs zum 31.01.2028 in den Ruhestand treten. Dies hat der Versicherer jüngst mitgeteilt. Sein Nachfolger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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