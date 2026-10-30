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Dow Jones News
30.10.2026 14:27 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. November (45. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. November (45. KW) 

=== 
M O N T A G, 2. November 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     RatingDog/S&P Global Oktober 
  07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
  10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:45 EI/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Konferenz der irischen Zentralbank 
     (11:00 Fireside Chat) 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an geldpolitischem Dialog 
     im Europaausschuss des Bundestags 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/Bauausgaben September 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober 
  22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q 
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q 
 
D I E N S T A G, 3. November 2026 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
  05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit 
     Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q 
  12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 
*** 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September 
  16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q 
***   - US/Zwischenwahlen zum Kongress 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
 
M I T T W O C H, 4. November 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     RatingDog/S&P Global Oktober 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
     (10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
  06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Investorenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q 
     (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz) 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 
*** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas 
*** 14:30 US/Handelsbilanz September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q 
    - RU/Börsenfeiertag: Russland 
 
D O N N E R S T A G, 5. November 2026 
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK) 
*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q 
     (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang September 
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe September 
*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz August 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H 
*** 08:30 AL/EZB-Direktor Cipolline, Keynote bei Konferenz zu Kartenzahlungen 
     und Retail Financial Infrastructure 
*** 09:05 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung von EZB-Geldmarktkonferenz 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 
*** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 16:40 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu 
     "Should the SNB and other central 
     banks rethink how they interact with the public and the government?" 
*** 17:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an 
     "New Dialogues for the Future" des 
     Osservatorio for independent thinking 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate 
*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu 
     "Stakeholder capitalism revisited" 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q 
 
F R E I T A G, 6. November 2026 
*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q 
     (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 
*** 08:45 FR/Beschäftigung 3Q 
*** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Geldmarktkonferenz 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 
*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober 
*** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Greater St. Louis, Inc Event 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November 
*** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

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