DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. November (46. KW)

=== M O N T A G, 9. November 2026 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung "Leadership Greater Chicago" 18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q *** - BE/Treffen von Eurogruppe und Ecofin - SG/Börsenfeiertag: Singapur D I E N S T A G, 10. November 2026 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q *** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Arbeitslosigkeit 3Q *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober *** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz - DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 3Q - BE/Ecofin-Budgetberatungen M I T T W O C H, 11. November 2026 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q 07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober 08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q *** - DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27 *** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - ES/Generalstreik - US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel D O N N E R S T A G, 12. November 2026 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK) 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz) 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3! 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 GB/BIP September *** 08:00 GB/Handelsbilanz September *** 08:00 GB/Industrieproduktion September *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 3Q 08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme Veröffentlichung des Europa-Regionalausblicks des IWF 16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit Ex-US-Finanzminister Geithner - CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q - DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 3Q - DE/Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht F R E I T A G, 13. November 2026 *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz) 07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q *** 08:20 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Konferenz der litauischen Zentralbank *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt November *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz September *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober ===

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