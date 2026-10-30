Zum Weltspartag am 30. Oktober richtet sich der Blick traditionell auf das Sparen. Wie eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset Management zeigt, sparen die Deutschen jedoch nicht zu wenig, allerdings lassen sie enormes Ertragspotenzial liegen, weil sie zu sicherheitsorientiert vorgehen. Seit der Pandemie sind ihnen deshalb rund 850 Milliarden Euro an Kapitalmarkterträgen entgangen: aus Sorge vor Börsenschwankungen und Verlusten meiden sie die Kapitalmärkte und bevorzugen die vermeintliche Sicherheit von Sparanlagen wie Tages- und Festgeldern. Dies ist gerade für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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