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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt knapp über 45%. In dieser Woche haben wir und eine neue Ausgabe unserer Serie "Finger weg!", zwei Chancen für Nachzügler und drei Analysen veröffentlicht. Heute platzieren wir ein neues Stop-Loss und ändern zwei Einstufungen. Betroffen sind unter anderem Berkshire Hathaway, Amazon, Fluence Energy, Microsoft, TKH, Munters und die Warsaw Stock Exchange. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.DAX und NASDAQ100 laufen aktuell deutlich auseinander. Es ist ein seltenes Bild, dass das deutsche Börsenbarometer die US-Technologiewerte derart aussticht.An den Börsen hat sich in den letzten Wochen ein stiller Crash ereignet, der im S&P 500 gar nicht ablesbar ist. In diesem Index hat sich der KI-Komplex und der breite Markt jeweils gegenläufig entwickelt. Während der marktbreite S&P500 seitwärts tendierte, zeigen NASDAQ100 und DOW JONES deutliche Ausschläge.Unterm Strich lässt sich konstatieren, dass die Technologieaktien einen starken September hatten und einen schwachen Oktober; die meisten anderen Branchen hatten hingegen einen schwachen September und einen festen Oktober, also genau umgekehrt. So gesehen liefert der S&P 500 mit seinem "geglätteten" Verlauf ein Bild, das der Aufregung in vielen Depots wahrscheinlich nicht entspricht, gerade auch dann, wenn man in Tech- bzw. KI-Aktien übergewichtet unterwegs ist.Los ging es am Montag mit einer Analyse zu Munters. Der schwedische Spezialist für energieeffiziente Klima- und Luftbehandlungssysteme hat letzten Freitag seine Bücher geöffnet und die Zahlen zum Auftragseingang haben für Furore gesorgt. Womit das Unternehmen überrascht hat und was die Zahlen für unsere Position bedeuten, erfahren Sie in diesem Artikel. Hier gibt es noch eine Einstiegschance für Spätentschlossene.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!