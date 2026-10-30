WIESBADEN (ots) -Verbraucherpreisindex, Oktober 2026:+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)-0,2 % zum Vormonat (vorläufig)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2026:+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)-0,1 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober 2026 voraussichtlich +2,8 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber September 2026 um 0,2 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im Oktober 2026 voraussichtlich +2,1 %. Die Preise für Energie steigen gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 12,2 %. Damit hat sich die Teuerung für Energie im Oktober leicht abgeschwächt (September 2026: +14,9 % gegenüber September 2025).Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche InflationsrateMit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine persönliche Inflationsrate berechnen.Methodische Hinweise:Neben dem nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) wird insbesondere zu Vergleichszwecken im Euroraum der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) berechnet. Der HVPI ist das zentrale Maß zur Quantifizierung von Preisstabilität im Rahmen der europäischen Geldpolitik und wird generell aus demselben Datenmaterial abgeleitet, welches auch dem nationalen VPI zugrunde liegt.Der VPI und der HVPI unterscheiden sich neben der Verwendung auch im Erfassungsbereich, in der Methodik und der Gewichtung.Seit Januar 2026 sind im HVPI erhebliche Änderungen sowohl bei der Methodik als auch bei der verwendeten Klassifikation umgesetzt. Zudem wird seit Januar 2026 das Ergebnis des HVPI auf der Indexbasis 2025 = 100 ausgewiesen. Aktuelle Informationen zu den Änderungen beim HVPI bietet ein Webartikel auf der Themenseite "Harmonisierter Verbraucherpreisindex" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Darüber hinaus sind dort Erläuterungen und ein Methodenpapier verfügbar.Eine Übersicht zu einzelnen Maßnahmen der Bundesregierung, die sich auf den nationalen VPI und den HVPI für Deutschland auswirken, bietet die Themenseite "Verbraucherpreisindex und Inflationsrate" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Die endgültigen Ergebnisse für Oktober 2026 werden am 11. November 2026 veröffentlicht.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerbraucherpreiseTelefon: +49 611 75 4777www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6381190