Koblenz (ots) -Am 29. Oktober 2026 haben die Firmen Rheinmetall Landsysteme GmbH und Rheinmetall Defence Nederland B.V. die ersten Serienfahrzeuge des CARACAL - die offizielle militärische Bezeichnung lautet Einsatzsysteme Luftlandeplattform (EinsSysLLPlattf) - am niederländischen Produktionsstandort Ede an das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und das niederländische Material and IT Command (COMMIT) übergeben.Der CARACAL ist als modularer, multifunktionaler Mobilitäts- und Waffenträger der Luftlandetruppe für luftbewegliche Operationen und weltweite Einsätze vorgesehen. Als Basis dient die Fahrzeugplattform der Mercedes-Benz G-Klasse Baureihe 464, auf der auch das bereits erfolgreich bei der Bundeswehr eingeführte Fahrzeugsystem "Wolf 2" basiert. Die Verwendung des gleichen Fahrgestells bringt eine Reihe von Synergieeffekten mit sich. Dabei stehen insbesondere Logistik und Instandhaltung im Vordergrund. Zudem orientiert sich die Bedienung weiterhin an der zivilen Mercedes-Benz G-Klasse, was die Ausbildung in der Truppe erleichtert.Die Verbringung des CARACAL zu den Einsatzorten kann als Innenlast im oder als Außenlast am schweren Transporthubschrauber CH-47 erfolgen. Das Fahrzeugsystem bietet dabei ausreichende Zuladungsmöglichkeiten und ein modulares Verstausystem. Dadurch lässt sich die Plattform flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Mission anpassen.Die Bundeswehr erhält zunächst die Fahrzeugvariante 1 des Typs CARACAL - den Personal-/Materialtransporter -, die missionsspezifisch ausgerüstet werden kann. Zudem werden die deutschen und niederländischen Luftlandekräfte die Fahrzeugvariante 2 - das Sanitätsfahrzeug - erhalten. Bis 2030 sollen insgesamt mehr als 1.000 CARACAL-Fahrzeugsysteme an die Bundeswehr ausgeliefert werden.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTel. 0261 400 12 822E-Mail: pizain-presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/6381189