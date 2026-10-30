Mein Friseur hat von der Wirtschaftskammer ein E-Mail mit einer Warnung vor Frankreich-ähnlichen Zuständen in Wien morgen Samstag (Weltspartag!) bekommen. Du weißt schon, eingeschlagene Schaufenster, Plünderungen und dergleichen. Es soll eine unangemeldete Demo von Studenten und Schülern geben. Eine kurze Umfrage unter der jüngeren Generation, zu der ich geflissentlich Kontakt pflege, hat mir die Demo bestätigt mit der Erklärung, es gehe darum, Solidarität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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