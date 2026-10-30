DJ Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlicher als erwartet nachgelassen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,8 (September: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von plus 0,1 und 3,1 Prozent erwartet.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex verringerte sich auf Monatssicht um 0,2 Prozent und stieg um ebenfalls 2,8 (3,3) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und 3,0 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug nur noch 2,1 (2,4). Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,0 (3,8) Prozent, darunter Energie um 12,2 (14,9) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,4) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,5 (2,7) Prozent mehr als im Oktober 2025.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.