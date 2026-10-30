SanDisk hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen erneut gezeigt, wie stark das Unternehmen vom weltweiten KI-Boom profitiert. Der Speicherchiphersteller konnte seinen Umsatz innerhalb eines Jahres nahezu verfünffachen und auch beim Gewinn deutlich besser abschneiden als erwartet. Zusätzlich kündigte das Management einen Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 an. Trotzdem geriet die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen unter Druck und verlor vorbörslich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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