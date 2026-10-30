Die Rheinmetall-Aktie stieg am Donnerstag um 4,5% auf 1.054,50 € und gehörte damit zu den stärksten Werten im DAX. Am selben Tag wurde ein Folgeauftrag über 69 Radschützenpanzer vom Typ Schakal für Deutschland und die Niederlande bekannt. Gleichzeitig floss offenbar Geld aus US-Techwerten wie Alphabet und ServiceNow in den Titel. Bis zu den Quartalszahlen am 5. November ist es nur noch eine Woche. Reicht dieser Impuls, damit die Aktie ihren monatelangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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