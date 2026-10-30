Bei NanoRepro tut sich einiges. Der ehemalige Corona-Testprofiteur baut sein Geschäftsmodell konsequent um und setzt inzwischen verstärkt auf Kosmetik, Hautpflege und Consumer Health. Die ersten Zahlen zeigen, dass die Neuausrichtung langsam Früchte trägt. Während die Kosten auf Holdingebene sinken, wächst das Geschäft auf Gruppenebene um rund 26 Prozent. Jetzt folgt der nächste Schritt: Die Marken PAEDIPROTECT und newkee sollen ab 2027 gemeinsam in zahlreichen Drogeriemärkten vertreten sein. Bis 2030 peilt NanoRepro sogar 40 Millionen Euro Konzernumsatz an. Für die NanoRepro Aktie könnte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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