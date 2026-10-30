Bei Gerresheimer gibt es nach schwierigen Monaten endlich wieder erste Lichtblicke. Der Verpackungsspezialist für die Pharma- und Biotechindustrie meldet für das dritte Quartal 2026 ein Umsatzplus von 8 Prozent. Vor allem das Geschäft mit Medikamentenverabreichungssystemen zieht kräftig an. Gleichzeitig bleibt die Ertragslage angespannt, denn auf Neunmonatssicht ist das operative Ergebnis deutlich eingebrochen. Mit dem Verkauf von Unternehmensteilen, einer verbesserten Finanzlage und einem umfassenden Umbau will Gerresheimer nun die Wende schaffen. Für die Gerresheimer Aktie könnte es damit spannend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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