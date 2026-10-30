Europa steht vor einem Wochenende neuer Proteste. Nach heftigen Ausschreitungen in Frankreich erreicht die Protestwelle nun auch Deutschland. Für Samstag sind Demonstrationen in zahlreichen deutschen Städten angekündigt, während Frankreich erneut ein Großaufgebot der Polizei mobilisiert. Die Unzufriedenheit über steigende Lebenshaltungskosten, stagnierende Löhne und soziale Ungleichheit wächst europaweit. Gleichzeitig warnen Sicherheitsbehörden vor einer möglichen Beteiligung extremistischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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