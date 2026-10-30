BRÜSSEL/AACHEN (dpa-AFX) - Deutschland darf den Bau eines Güterterminals in Stolberg bei Aachen mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 29,3 Millionen Euro unterstützen. Dort sollen künftig Waren zwischen Lastwagen und Zügen umgeladen werden können, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Das sogenannte EUREGIO-Terminal soll am Stolberger Hauptbahnhof entstehen. Ziel ist es, mehr Fracht von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Dadurch sollen Straßen entlastet und Transporte klimafreundlicher werden, so die Kommission.

Das Geld soll als direkter Zuschuss an die EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH gehen, die das Terminal künftig besitzen soll. Nach den Planungen soll die Anlage 2035 in Betrieb gehen und 2037 ihre volle Kapazität erreichen./bro/DP/zb