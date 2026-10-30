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Scherzer & Co. AG veröffentlicht Angebotsunterlage für freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot



30.10.2026 / 16:10 CET/CEST

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Scherzer & Co. AG veröffentlicht Angebotsunterlage für freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot



Die Scherzer & Co. AG (im Folgenden auch "Gesellschaft") hat heute die Angebotsunterlage für das am 21. Oktober 2026 angekündigte Aktienrückkaufangebot im Bundesanzeiger ( https://www.bundesanzeiger.de ) und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufangebot-2026 veröffentlicht.



Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, bis zu 1.000.000 eigene Stückaktien (WKN 694 280) zu einem Rückkaufpreis von EUR 2,70 je Aktie zu erwerben.



Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 02. November 2026, 0:00 Uhr (MEZ), und endet vorbehaltlich einer Verlängerung des Angebots am 27. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ).



Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft können für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 zulässigen Zwecke verwendet werden, können aber auch eingezogen werden.



Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, werden gebeten, sich bezüglich der notwendigen Schritte an ihre jeweilige Depotbank zu wenden.



Köln, 30. Oktober 2026



Der Vorstand





Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



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