Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 1. November 2026 Premiere "Baum und Biene"- Ab 1. November 2026 Alle Folgen der 1. Staffel "Die Zeitfälscherin"- Ab 1. November 2026 Retro-Klassiker mit Beutolomäus- Ab 6. November 2026 Premiere "Weihnachten in Sommerby"- Ab 7. November 2026 Premiere "Die WG - Girls am Gletscher"- Ab 12. November 2026 Kinderbuchverfilmungen von Donaldson und Scheffler- Ab 15. November 2026 "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"- Ab 16. November 2026 Premiere "MY MOVE Vol. 6"- Ab 19. November 2026 Neue Folgen "Magic Pranks"- Ab 27. November 2026 Premiere "Tafiti - Ab durch die Wüste"Premiere "Baum und Biene" (KiKA), ab 1. November 2026Animationsserie | UT, AD | für VorschulkinderIn einer farbenfrohen Aquarellwelt erleben die besten Freunde Baum und Biene jeden Tag neue Abenteuer. Gemeinsam entdecken sie ihre Umgebung, finden Antworten auf große und kleine Alltagsfragen und laden mit ihren Geschichten zum Mitfühlen, Mitdenken und Mitmachen ein.- Wo schauen? Die 26-teilige Animationsserie ist ab 1. November 2026 auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/baum-und-biene/baum-und-biene-100) und in der Kikaninchen-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) verfügbar.Alle Folgen der 1. Staffel "Die Zeitfälscherin" (NDR), ab 1. November 2026Fantasyserie | UT | für ältere Grundschulkinder und PreteensDie 13-jährige Sofie wünscht sich nichts mehr, als ihre Familie wieder zusammenzubringen. Als sie eine Zeitmaschine erhält, reist sie in die Vergangenheit, um die Trennung ihrer Eltern zu verhindern. Doch ihre Eingriffe verändern die Gegenwart auf unerwartete Weise und bringen ihre Familie sowie ihre Heimatstadt in Gefahr.- Wo schauen? Alle Folgen der 1. Staffel sind ab 1. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. Im Dezember folgt die Premiere der 2. Staffel.Retro-Klassiker mit Beutolomäus (KiKA), ab 1. November 2026Real-Serien und Filme | UT | für Grundschulkinder und FamilienAb November sind Beutolomäus-Klassiker verfügbar: Ob auf der Suche nach dem Weihnachtsmann, bei geheimen Weihnachtswünschen oder in zauberhaften Abenteuern - die Geschichten rund um den treuen Helfer des Weihnachtsmanns stimmen auf die Weihnachtszeit ein.- Wo schauen? Ab dem 1. November 2026 gebündelt auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) abrufbar.Premiere "Die WG - Girls am Gletscher" (ZDF), ab 7. November 2026Doku-Format | UT | für PreteensUrlaub im Schnee und das ganz ohne Eltern: Fünf Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren verbringen gemeinsam einen Winter voller Abenteuer im Stubaital in Österreich. Zwischen Schnee-Action, verrückten WG-Momenten und neuen Freundschaften erleben die Jugendlichen unvergessliche Tage im Chalet.- Wo schauen? Neue Folgen der 24. Staffel "Die WG" (ZDF) sind ab 7. November immer samstags auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere "Weihnachten in Sommerby" (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD), ab 9. November 2026Familienfilm | UT | für Grundschulkinder & Familien"Weihnachten in Sommerby", das wünschen sich Martha, Mikkel und Mats. Doch statt Idylle gibt es Schietwetter und Eifersucht. Und dann muss auch noch die Schnasselbude gerettet werden und das trotz Sturm und Stromausfall. Dennoch kehrt durch den Zauber des Miteinanders Weihnachtsstimmung in Oma Inges Haus ein.- Wo schauen? Der zweite Teil zur "Sommerby"-Reihe von Kirsten Boie ist ab 9. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Kinderbuchverfilmungen von Donaldson und Scheffler (ZDF), ab 12. November 2026Animations-Kurzfilme | UT, AD | für GrundschulkinderMit "Flunkerfisch", "Superwurm", "Die Schnetts und die Schmoos", "Für Hund und Katz ist auch noch Platz", "Der Grüffelo" und "Das Grüffelokind" (alle ZDF) stehen mehrere beliebte Verfilmungen der Kinderbücher von Julia Donaldson und Axel Scheffler zum Streaming bereit. Die Animationsfilme erzählen fantasievolle Geschichten über Zusammenhalt, Freundschaft und Mut.- Wo schauen? Ab 12. November 2026 ist immer donnerstags und freitags ein neuer Film auf kika.de, kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/filme/filme-fuer-kleinkinder-100), in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und Kikaninchen-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) verfügbar."Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (WDR), ab 15. November 2026DEFA-Märchenklassiker | UT, AD | für FamilienAschenbrödel lässt sich von ihrer bösen Stiefmutter und der gehässigen Stiefschwester nicht unterkriegen. Mithilfe von Zaubernüssen kann sie sich behaupten und gewinnt am Ende sogar das Herz eines Prinzen.- Wo schauen? Der Märchenklassiker ist ab 15. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Premiere "MY MOVE Vol. 6" (rbb), ab 16. November 2026Tanzdokumentationsshow | UT | für Preteens"MY MOVE Vol. 6" geht international: 16 Freestyle-Tänzer*innen aus Deutschland und Österreich kämpfen um ihren Platz im Dancecamp. Die Coaches Eugene Boateng und Luwam Russom wählen acht Talente aus, nur vier reisen weiter zum Flavourama nach Salzburg. Dort wartet internationale Konkurrenz. Für die 15- bis 17-Jährigen beginnt eine intensive Reise voller Training, Druck, persönlicher Entwicklung und großer Entscheidungen. Wer tanzt sich ganz nach vorn?- Wo schauen? Ab 16. November 2026 sind immer montags zwei Folgen der neuen 6. Staffel auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Neue Folgen "Magic Pranks" (ZDF), ab 19. November 2026Prank-Show | UT | für GrundschulkinderIn der Show erfüllen die Ehrlich Brothers Kindern den Wunsch, andere mit magischen Streichen zu überraschen. Mit Unterstützung von Jeannie Wagner und einer magischen Trickbox planen sie witzige Pranks und führen Freunde oder Familie mit zauberhaften Tricks gekonnt in die Irre.- Wo schauen? Am 19. November, 3. und 17. Dezember 2026 gibt es je zwei neue Folgen auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).Premiere "Tafiti - Ab durch die Wüste" (ZDF), ab 27. November 2026Animationsfilm | UT | für GrundschulkinderAls sein Großvater in Gefahr gerät, macht sich das Erdmännchen Tafiti mit dem chaotischen Pinselohrschwein Pinsel auf eine mutige Reise. Ihr Weg führt durch die Wüste und steckt voller Überraschungen. Zwischen gefährlichen Begegnungen und turbulenten Missgeschicken müssen Tafiti und Pinsel lernen, einander zu vertrauen.- Wo schauen? Die Adaption der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Julia Boehme ist ab 27. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/presse-plus/streaming-newsletter/neues-kikaninchen-welt-100.html).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6381273