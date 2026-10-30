Die AstraZeneca-Aktie ist am Freitag kräftig nach oben gesprungen. Starke Quartalszahlen und der anhaltende Erfolg des Krebsmedikamenten-Geschäfts sorgen bei Anlegern für gute Stimmung. Zeitweise lag die Aktie fast sieben Prozent im Plus.Gewinn übertrifft Erwartungen AstraZeneca steigerte den Umsatz im dritten Quartal um sieben Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn nach Steuern kletterte um 23 Prozent auf 3,12 Milliarden Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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