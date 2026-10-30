Schwalbach (ots) -Ein hochwertiger Rasierer oder Trimmer gehört zu den Geschenken, die Männer tatsächlich regelmäßig nutzen. Ob für den Partner, Vater, Bruder oder Freund: Die richtige Wahl hängt vor allem davon ab, ob Vielseitigkeit oder eine besonders gründliche Rasur im Vordergrund steht.Wir vergleichen zwei Premium-Lösungen von Braun und zeigen, welches Geschenk zu welchem Typ Mann passt.Welches Geschenk eignet sich für Männer, die Bart, Haare und Körper mit nur einem Gerät pflegen möchten?Braun All-in-One Trimmer Set Series 9Für wen eignet sich das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9?Der Braun All-in-One Series 9 ist die richtige Wahl für Männer, die:- Bart, Haare und Körper mit einem Gerät pflegen möchten- unterschiedliche Styles tragen und flexibel bleiben möchten- Wert auf Komfort und einfache Anwendung legen- mehrere Geräte durch eine Premium-Lösung ersetzen möchten- ihre tägliche Pflege möglichst unkompliziert gestalten möchtenWas ist im Set enthalten?- Braun All-in-One Series 9 Trimmer- Aufsätze für Bart-, Haar- und Körperpflege- SmoothShave-Aufsatz für ein glattes Hautgefühl- GilletteLabs Rasierer- Ladestation- Organizer-Etui- Tasche- ReinigungsbürsteWarum eignet sich das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 als Geschenk?Wie lassen sich Bart, Haare und Körper mit einem Gerät pflegen?Das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 vereint Barttrimmer, Haarschneider und Körperrasierer in einem System. Dadurch wird die tägliche Pflege einfacher und effizienter.Vorteile:- Ein Gerät statt mehrerer Einzelprodukte- Mehr Übersicht im Badezimmer- Weniger Aufwand bei der täglichen Pflege- Flexible Anwendung von Kopf bis FußWelcher Trimmer eignet sich für empfindliche Körperbereiche?Der Braun All-in-One Series 9 mit dem BodyGentle Extra Modus wurde speziell für sensible Körperzonen entwickelt. Zusammen mit der SkinGuard-Technologie ermöglicht er eine besonders angenehme Anwendung.Geeignet für:- Brust und Bauch- Achseln- Intimbereich- weitere empfindliche KörperbereicheWelcher Barttrimmer liefert präzise Ergebnisse auch bei dichterem Haar?Die langlebig scharfen ProBlade-Klingen sorgen für präzise Ergebnisse bei unterschiedlichen Barttypen. Die AutoSense-Technologie passt die Leistung automatisch an die Haardichte an.Vorteile des Braun All-in-One Series 9:- Gleichmäßige Ergebnisse- Präzise Konturen- Weniger Züge erforderlich- Effizientes Trimmen auch bei dichterem HaarWelche Styling-Möglichkeiten bietet der Braun All-in-One Series 9?Mit 14 Längeneinstellungen von 3 bis 21 mm eignet sich das Gerät für verschiedene Looks:- Drei-Tage-Bart- Vollbart- Präzise Konturen- Kurze bis mittellange FrisurenEignet sich der Braun All-in-One Series 9 für Reisen und den Alltag?Ja. Das Gerät bietet:- 100 % Wasserdichtigkeit- AquaGrip-Griff für sicheren Halt- Nutzung unter der Dusche- Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit- Praktische Aufbewahrung für unterwegsFazit: Für wen ist das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 die beste Wahl?Das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 eignet sich besonders für Männer, die eine vielseitige Lösung für Bart-, Haar- und Körperpflege suchen und Wert auf Flexibilität sowie Komfort legen.Jetzt das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 entdecken.Welches Geschenk eignet sich für Männer, die eine besonders gründliche Rasur suchen?Braun NEVOFür wen eignet sich der Braun NEVO?Der Braun NEVO ist ideal für Männer, die:- sich regelmäßig glatt rasieren- besonderen Wert auf Hautkomfort legen- innovative Rasurtechnologien schätzen- Premium-Design bevorzugen- keine Kompromisse bei ihrer Rasur eingehen möchtenWas ist im Set enthalten?- Braun NEVO Elektrorasierer- NEVO 7-in-1 Care System- Premium-Reise-Etui oder Braun PowerCase Lade-Etui- ReinigungsbürsteWarum eignet sich der Braun NEVO als hochwertiges Geschenk?Welcher Elektrorasierer sorgt für eine besonders gründliche Rasur?Der Braun NEVO kombiniert ein intelligentes Rasursystem mit einem Smart Prozessor, der die Bartdichte in Echtzeit analysiert und die Leistung automatisch anpasst.Vorteile:- Effiziente Rasur- Optimierte Leistung bei verschiedenen Bartdichten- Gründliche Ergebnisse- Weniger NachrasierenWelcher Rasierer ist besonders sanft zu empfindlicher Haut?Die AeroTouch-Rasiertechnologie wurde entwickelt, um die Reibung zwischen Rasierer und Haut zu reduzieren.Ergebnis:- Besonders sanftes Gleiten- Weniger Hautirritationen- Weniger Rasurbrand- Hohes Maß an Hautkomfort- Glattes HautgefühlWie bleibt ein Elektrorasierer langfristig leistungsfähig?Das NEVO 7-in-1 Care System:- reinigt automatisch- pflegt die Scherelemente- lädt das Gerät- unterstützt die Langlebigkeit der Komponenten- trägt zur konstanten Rasierleistung beiWelche Komfortfunktionen bietet der Braun NEVO?- Ultra-flexibler Scherkopf- Trimmer für präzise Konturen- Trimmer für Koteletten- 100 % wasserdicht- Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit- 5-Minuten-SchnellladungWarum gilt der Braun NEVO als Premium-Rasierer?Der Braun NEVO verfügt über ein Gehäuse aus Präzisionsstahl und wurde für Langlebigkeit entwickelt.Vorteile:- Hochwertige Verarbeitung- Robuste Konstruktion- Premium-Haptik- Zeitloses Design- Made in Germany- Bis zu 5 Jahre GarantieAusgezeichnete Qualität und LanglebigkeitWer einen Premium-Rasierer verschenkt, möchte auf Qualität vertrauen können.Braun Rasierer wurden von CHIP ausgezeichnet und Braun wurde in einer Verbraucherbefragung im Bereich Elektroprodukte für die beste Lebensdauer in der Kategorie Rasierer ausgezeichnet.- Braun Rasierer stehen für:- Hohe Produktqualität und präzise deutsche Ingenieurskunst- Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit im Alltag- Vertrauen in eine etablierte Premium-Marke- Ein Produkt, das über viele Jahre hinweg genutzt werden kann- Täglichen Mehrwert statt eines kurzlebigen GeschenksFazit: Für wen ist der Braun NEVO die beste Wahl?Der Braun NEVO ist die ideale Wahl für Männer, die ihre tägliche Rasur optimieren möchten und höchste Ansprüche an Gründlichkeit, Hautkomfort und Design stellen.Jetzt den Braun NEVO entdecken.Welches Geschenk solltest du wählen?Wähle das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9, wenn der Beschenkte...- Bart trägt oder verschiedene Styles ausprobiert- Haare, Bart und Körper mit einem Gerät pflegen möchte- praktische All-in-One-Lösungen bevorzugt- maximale Vielseitigkeit suchtWähle den Braun NEVO, wenn der Beschenkte...- sich regelmäßig glatt rasiert- besonderen Wert auf Hautkomfort legt- hochwertige Technik schätzt- ein exklusives Premium-Erlebnis erwartetHäufige Fragen zu Rasierern als GeschenkWas ist ein gutes Geschenk für Männer, die Wert auf ihr Aussehen legen?Hochwertige Rasierer und Trimmer zählen zu den beliebtesten Geschenken für Männer, da sie regelmäßig genutzt werden und einen konkreten Mehrwert im Alltag bieten.Was ist besser: Elektrorasierer oder Trimmer?Ein Elektrorasierer eignet sich besonders für Männer, die sich regelmäßig glatt rasieren. Ein Trimmer ist die bessere Wahl für Männer, die Bartstyles pflegen oder zusätzlich Haare und Körperhaare schneiden möchten.Welcher Braun Rasierer eignet sich als Geschenk?Für maximale Vielseitigkeit eignet sich das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9. Für besonders gründliche Rasuren und höchsten Hautkomfort bietet sich der Braun NEVO an.Warum entscheiden sich viele Männer für Braun?Seit Jahrzehnten entwickelt Braun Lösungen für Rasur, Bart-, Haar- und Körperpflege. Die Produkte verbinden deutsche Ingenieurskunst mit innovativen Technologien und langlebiger Qualität.Qualitätsmerkmale auf einen Blick- Deutsche Ingenieurskunst- Innovative Rasur- und Präzisionstechnologien- Entwickelt für langfristige Leistung- Made in Germany bei ausgewählten Premium-Produkten- Bis zu 5 Jahre Garantie auf ausgewählte Modelle- Hochwertige Materialien und VerarbeitungAuszeichnungen und Qualitätsnachweise- Auszeichnungen in unabhängigen Produkttests- Anerkennung für Langlebigkeit und Qualität in Verbraucherbefragungen- Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Rasur- und KörperpflegeFazit: Premium-Pflege als Geschenk, das jeden Tag genutzt wirdOb vielseitiger Allrounder oder Premium-Rasierer für höchste Ansprüche: Mit dem Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 und dem Braun NEVO stehen zwei Lösungen zur Auswahl, die unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen.Während das Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 maximale Flexibilität für Bart-, Haar- und Körperpflege bietet, richtet sich der NEVO an Männer, die bei ihrer täglichen Rasur besonderen Wert auf Gründlichkeit, Hautkomfort und Premium-Technologie legen.Braun All-in-One Trimmer Set Series 9 entdecken.Braun NEVO entdecken.Pressekontakt:Pressekontakt BraunProcter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbacha.T.,Director Communications Grooming DACH, Nina Knecht-Sicenica, E-Mail:knecht.n@pg.comGolin Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMila Steingass, E-Mail: mila.efe@omc.com Tel.: +49 178 3220190Original-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/6381275