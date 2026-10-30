Vaduz (ots) -Die Tage werden kürzer und die Nächte kälter. Wer mit Holz heizt, kann durch richtiges Anfeuern Rauch und unangenehme Gerüche vermeiden. Dafür gibt es eine einfache Methode: Brennholz passend stapeln, Anfeuerholz obendrauf legen und anzünden.Von oben anzündenBeim sogenannten "oberen Abbrand" brennt das Feuer von oben nach unten. Die entstehenden Gase verbrennen vollständig in der heissen Flamme. Das sorgt für weniger Rauch und weniger Schadstoffe. Ausserdem brennt das Feuer kontrollierter als beim Anzünden von unten.Das brauchen Sie:- Trockenes Brennholz, passend für Ihren Ofen.- Vier trockene Tannenscheite als Anfeuerholz (ca. 20 cm lang und 3 x 3 cm dick).- Eine handelsübliche Anzündhilfe (z.B. wachsgetränkte Holzwolle).So gehen Sie vor:1. Öffnen Sie die Frischluftzufuhr und die Kaminklappe des Ofens.2. Stapeln Sie das Brennholz locker in den Ofen - kreuzweise, parallel oder stehend. Dünnere Scheite kommen nach oben.3. Legen Sie das Anfeuerholz oben auf den Holzstapel und platzieren Sie die Anzündhilfe im Zentrum.4. Zünden Sie das Feuer an und lassen Sie die Frischluftzufuhr und die Kaminklappe während des gesamten Abbrands geöffnet.Für welche Öfen eignet sich die Methode?Diese Anfeuermethode funktioniert bei allen Holzöfen mit Rauchabzug oben im Feuerraum. Dazu zählen z.B. Cheminées, Kaminöfen, Speicheröfen (wie Kachel- oder Specksteinöfen) und Holzherde.Weitere InformationenWeiterführende Informationen können einem Merkblatt entnommen werden, das bei den Kaminfegern, beim Amt für Umweltschutz oder auf der Internetseite der Landesverwaltung bezogen werden kann. Bei Fragen stehen die Kaminfeger und das Amt für Umweltschutz gerne zur Verfügung.Auch für Holzfeuerungen mit unterem Abbrand gibt es schadstoffarme Anfeuerungsmethoden. Die entsprechende Anleitung finden Sie auf der Internetseite der Landesverwaltung.Pressekontakt:Amt für UmweltschutzBettina Göldi, Abteilung Wasser, Luft, StrahlungT +423 236 68 91bettina.goeldi@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943311