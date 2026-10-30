Die Aktienmärkte stehen weiter unter Druck. Nach einer kurzen Erholung hat der Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien wieder Fahrt aufgenommen. Enttäuschende Quartalszahlen von Alphabet und Amazon sowie die explodierenden KI-Ausgaben der Tech-Giganten schüren Zweifel am milliardenschweren KI-Boom. Doch ausgerechnet in dieser Bereinigung sieht Morgan Stanley eine Chance. Chefstratege Mike Wilson erwartet, dass die laufende Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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