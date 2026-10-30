Der Dax geht mit einer frischen Erholung in eine Woche, die gleich mehrere Belastungsproben bereithält. Am Dienstag entscheiden die Amerikaner über alle Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Senatssitze, erste Ergebnisse werden wegen der Zeitverschiebung und der Auszählung erst am Mittwochmorgen erwartet. Damit stellt sich die Frage: Was bedeutet der Ausgang der Midterms für deutsche Aktien? Midterms bestimmen Takt Aktuell halten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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