Die Inflation in Deutschland hat im Oktober spürbar nachgegeben: Die Teuerungsrate fiel nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts auf 2,8%, nach 3,3% im September. Ausschlaggebend war vor allem der seit dem 1. Oktober geltende Tankrabatt. Damit stellt sich die Frage, ob der Oktober die Wende bei den Preisen markiert oder nur eine kurze Verschnaufpause bringt, bevor die Teuerung wieder anzieht. Der Tankrabatt wirkt Für Kraftstoffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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