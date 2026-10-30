Der Sicherheitsvorfall bei Binance belastet am Freitag auch XRP. Zum Zeitpunkt der Meldung kostete der Token 1,12 € und lag damit 3,6% im Minus. Binnen 24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 1,074 € und 1,170 €. In US-Dollar bewegt sich XRP um 1,25 US$. Ripple baut sein Zahlungsgeschäft gleichzeitig weiter aus. Die entscheidende Frage lautet: Wie stark hängt XRP derzeit am allgemeinen Marktumfeld, und kann Ripples Zahlungsausbau die Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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