FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 87 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe im dritten Quartal hohe Ergebniszuwächse u?ber den Erwartungen generiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verschuldung sinke und die Ausschu?ttungen an die Aktionäre würden größer. Das Unternehmen sei für jedes Umfeld gut aufgestellt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120271
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