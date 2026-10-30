Eine Befragung ergab, dass der Einsatz von GenAI zunimmt, da Unternehmen die Optimierung immer stärker in ihre täglichen Abläufe integrieren.

Gurobi Optimization, LLC, der Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, gab heute die Veröffentlichung seines Berichts 2026 State of Mathematical Optimization bekannt. Auf der Grundlage einer Befragung von 382 Fachkräften aus verschiedenen Branchen, die nicht im akademischen Bereich tätig sind, untersucht der Bericht, wie Unternehmen Optimierungsverfahren einsetzen und wie sich deren Nutzung im Zusammenspiel mit anderen KI-Technologien weiterentwickelt.

Die Ergebnisse zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: mittlerweile nutzen 79 der Befragten GenAI oder große Sprachmodelle (LLMs) bei ihrer Optimierungsarbeit ein Anstieg gegenüber 30 im Jahr 2025 -, wobei 37 diese Tools systematisch in ihren Entwicklungsabläufen einsetzen. Die Befragten sehen das größte Potenzial für diesen kombinierten Ansatz in der Codegenerierung und Fehlerbehebung (68 %), der Modellformulierung (67 %) sowie der Interaktion mit Optimierungsmodellen in natürlicher Sprache (62 %).

Weitere wichtige Ergebnisse sind:

Optimierung wird Teil des täglichen Betriebs: 52 der Befragten geben an, dass mathematische Optimierung die laufende Entscheidungsfindung in ihrem Unternehmen unterstützt. 45 setzen sie automatisiert in Produktionsabläufen ein.

Die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Optimierung ist weiterhin hoch: 97 geben an, dass die Zahl der in ihrem Unternehmen tätigen Optimierungsfachleute wächst oder stabil bleibt.

Teams befassen sich mit komplexeren Problemen: Der Anteil der Befragten, die Mehrzielprobleme lösen, stieg von 32 im Jahr 2025 auf 40 im Jahr 2026.

Die Kombination von maschinellem Lernen und Optimierung erreichte einen neuen Höchststand: 90 der Befragten kombinieren die beiden Technologien in mindestens einem Projekt ein Anstieg gegenüber 81 in jedem der drei vorangegangenen Jahre.

KI und Geschwindigkeit prägen das Fachgebiet: Die Befragten nannten die Integration von KI (67 %) und eine schnellere Entscheidungsfindung in Echtzeit (57 %) als die Trends, die ihre Optimierungsarbeit am stärksten beeinflussen.

"Die nächste Chance für die mathematische Optimierung besteht nicht nur darin, komplexere Probleme zu lösen. Es geht vielmehr darum, leistungsstarke Funktionen zur Entscheidungsfindung für mehr Menschen und in weiteren Unternehmensbereichen zugänglich zu machen", erklärt Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Die zunehmende Integration von mathematischer Optimierung in Geschäftsabläufe und andere KI-Technologien ebnet den Weg für eine neue Generation intelligenter Entscheidungssysteme."

Der Bericht 2026 State of Mathematical Optimization steht auf der Gurobi-Website zum Download bereit.

Über Gurobi

Gurobi ist ein weltweit führender Anbieter von Optimierungssoftware, der Unternehmen dabei unterstützt, komplexe, reale Entscheidungsprobleme fundiert zu lösen und die bestmögliche Vorgehensweise zu bestimmen. Als zentrale Technologie für Decision Intelligence nutzt Gurobi mathematische Optimierung, um Daten in zuverlässige, nachvollziehbare und belastbare Entscheidungen zu überführen.

Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen setzen Gurobi ein, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen effizient zu planen, Preise zu gestalten und Risiken gezielt zu steuern. Die Software ermöglicht es, selbst hochkomplexe Systeme realitätsnah zu modellieren und schneller zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus mehr als 40 Branchen, darunter SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter der +1 713 871 9341.

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