Mit AG-Abschlüssen ist es so eine Sache. Für die Beurteilung eines börsennotierten Unternehmensverbunds sind sie in der Regel wenig hilfreich, da sie eben nur einen - meist kleinen - Teil der gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten abbilden. Da macht auch NanoRepro keine Ausnahme, zumal der Konsolidierungskreis der in den Bereichen Gesundheit und Lifestyle aktiven Beteiligungsgesellschaft kontinuierlich größer wird. Gleichwohl: Für 2025 wäre ein Konzernabschluss für NanoRepro, der auch die mehrheitliche Beteiligung an der Paedi Protect AG umfasst, noch freiwillig gewesen. Avisiert war dieser Report zuletzt für Ende Oktober 2026. Diesen Termin kann NanoRepro nun aber doch nicht halten. Grund sind "zusätzliche Arbeiten und Abstimmungen", die in enger Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer durchgeführt werden, wie es offiziell heißt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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