Straubing (ots) -
Merz und Aigner kennen sich gut, sind befreundet. (...) Doch selbst wenn Merz Aigner wollen würde: Hätte er noch die Kraft, seiner Partei das zu verkaufen? Nicht wenige in der CDU würden ihm das als Schwäche auslegen. Er habe sich von der kleinen Schwesterpartei die Kandidatin diktieren lassen, könnte der Vorwurf lauten. (...) Zaubert er tatsächlich noch einen eigenen Kandidaten aus dem Hut, blamiert er Aigner, Söder und die CSU. Ruft er aber doch die CSU-Favoritin aus mit der Zustimmung der SPD (was ziemlich sicher wäre), bleibt der Eindruck, dass ihm als Getriebenem die Entscheidung abgenommen worden ist.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6381309
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