Ein unscheinbarer Stein aus der Sahara hat sich im Labor als eines der ältesten bekannten Bruchstücke des Mars entpuppt. Er erzählt von einer Zeit, in der unser Nachbarplanet möglicherweise ziemlich erdähnlich war. Meteoritenbruchstücke, die irgendwo auf der Erde landen, können beeindruckende Zeugen der Vergangenheit unseres Sonnensystems sein - das zeigt sich jetzt gerade wieder an "Teghaza 001". Verschiedene Analysen ergaben, dass der unscheinbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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