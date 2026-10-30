HOUSTON und LONDON, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB) gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über den Verkauf seines ehemaligen Raffineriestandorts in Houston und der dazugehörigen Vermögenswerte an Valero Refining-Texas, L.P., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Valero Energy Corporation (NYSE: VLO, "Valero"), geschlossen hat. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt im Rahmen der laufenden Portfolioumgestaltung des Unternehmens. Damit konzentriert es sich noch stärker auf Geschäftsbereiche und Vermögenswerte, die die beste strategische Passung und das größte Potenzial für langfristige Wertschöpfung bieten, und stärkt gleichzeitig seine Fähigkeit, Kapital im Einklang mit seiner Unternehmensstrategie einzusetzen.

"Diese Transaktion spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, mit dem wir unser Portfolio umgestalten und langfristigen Wert schaffen", sagte LYB-CEO Peter Vanacker. "Das bietet die Möglichkeit, Wert aus einem Nicht-Kerngeschäftsvermögen zu schöpfen und gleichzeitig den Standort, seine Infrastruktur und die Mitarbeiter bei einem Eigentümer unterzubringen, dessen Kerngeschäft die Raffinerie ist. Wir freuen uns, dass der Vertrag den Mitarbeitern des Standorts weiterhin einen Arbeitsplatz sichert, und freuen uns darauf, gemeinsam mit Valero an einem geordneten Übergang zu arbeiten."

Nach der Entscheidung, den Raffineriebetrieb einzustellen, hat LYB verschiedene Optionen für den Standort geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Verkauf die überzeugendste Möglichkeit darstellt, die strategischen Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben.

Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion beträgt 320,5 Millionen Dollar. Valero übernimmt die Verantwortung für den laufenden Betrieb der Standorte, die Umweltverbindlichkeiten, die Pensionskosten und die damit verbundenen Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

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Unser Engagement für einen inklusiven, globalen Arbeitsplatz ermöglicht es unseren Mitarbeitern, ihr Bestes zu geben, während sie Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyb.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

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