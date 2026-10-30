Freiburg (ots) -
Dass der "Spiegel" die Begleitumstände eines Interviews mit der Berliner Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp publiziert hat, kann man für falsch halten - aus Rücksicht auf die Linken-Politikerin und aus Respekt vor den Regeln des Journalismus, die Vertraulichkeit gebieten, wo diese mit Recht gilt. Doch es ist ein Grenzfall, der einen anderen Schluss ermöglicht. Denn er offenbart, wie es um die Bedrohungslage in der Hauptstadt bestellt ist. Er zeigt, dass Eralp tatsächlich Angst hat - und zwar vor einem Milieu in ihrer eigenen Partei. Und er wirft ein Schlaglicht auf den Umstand, dass diese Partei weiterhin nicht bereit ist, Konsequenzen aus der Verquickung von linkem Antisemitismus und Organisierter Kriminalität zu ziehen. https://mehr.bz/bel304a
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