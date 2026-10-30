Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida Klage gegen Telit IoT Solutions Inc. eingereicht hat. Mit der Klage soll der Kampagne von Telit, in der falsche und irreführende Behauptungen über Quectel und dessen Produkte verbreitet werden, ein Ende gesetzt werden.

Quectel wirft Telit vor, statt im Wettbewerb mit der Stärke seiner Produkte und Technologien zu bestehen, eine koordinierte Kampagne gestartet zu haben, um den Ruf von Quectel zu untergraben, indem es geopolitische Bedenken hinsichtlich chinesischer Technologieunternehmen ausnutzt. Der Klage zufolge hat Telit falsche und irreführende Behauptungen über die Produkte von Quectel finanziert, gefördert und verbreitet, während es sich gegenüber Kunden als sicherere "westliche" Alternative positionierte. In der Klage wird ferner vorgeworfen, dass Telit Cybersquatting im Zusammenhang mit dem US-Domainnamen von Quectel betrieben habe, um seine Kampagne voranzutreiben.

Quectel macht geltend, dass diese mutmaßlichen Handlungen seinen Umsatz, seine Kundenbeziehungen, seinen Ruf und seinen Firmenwert erheblich geschädigt und gleichzeitig Geschäftsmöglichkeiten ungerechtfertigterweise an Telit und andere Wettbewerber umgeleitet hätten. Mit dieser Klage beabsichtigt Quectel, dem mutmaßlichen Fehlverhalten ein Ende zu setzen, seine geschäftlichen Interessen zu schützen und die Grundsätze eines fairen und transparenten Wettbewerbs zu wahren.

"Wir glauben an fairen Wettbewerb, Innovation und daran, das Vertrauen unserer Kunden durch die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen. Trotz der Bemühungen von Quectel, die Sachlage richtigzustellen, hat Telit seine falschen und irreführenden Aussagen fortgesetzt. Mit dieser Klage wollen wir Telit für diese Aussagen zur Rechenschaft ziehen", erklärte Peter Fowler, SVP von Quectel Wireless Solutions in Amerika.

"Unsere Entscheidung, rechtliche Schritte einzuleiten, spiegelt unser Engagement für den Schutz des Rufs unseres Unternehmens, unserer Kunden und der Integrität des fairen Wettbewerbs wider. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden innovative und hochwertige Lösungen anzubieten, und werden geeignete rechtliche Schritte einleiten, um gegen das in unserer Klage dargelegte Verhalten vorzugehen", fuhr Herr Fowler fort.

Die Klage stützt sich auf Ansprüche nach Bundes- und Landesrecht, die sich aus den angeblichen falschen und irreführenden Aussagen von Telit in Bezug auf Quectel, dem angeblichen Missbrauch der Marken und des Domainnamens von Quectel sowie dem damit verbundenen unlauteren Wettbewerb ergeben.

Quectel wird die Angelegenheit im Rahmen des entsprechenden Rechtswegs verfolgen. Da das Verfahren noch läuft, wird sich das Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiter zu den Einzelheiten des Sachverhalts äußern.

Den vollständigen Antrag finden Sie hier: https://www.courtlistener.com/docket/75046122/quectel-wireless-solutions-co-ltd-v-telit-iot-solutions-inc/

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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