CALHOUN, Georgia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und Designoberflächen, hat heute seine strategischen Leitlinien und Grundsätze für die Kapitalallokation vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für die langfristige Unternehmensentwicklung und die nachhaltige Steigerung des Shareholder Value.

Der Rahmen wurde von der Unternehmensleitung gemeinsam mit dem Verwaltungsrat erarbeitet und von diesem genehmigt. Im Einklang mit den darin festgelegten Prioritäten hat der Verwaltungsrat außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt. Es ermächtigt das Unternehmen, eigene Stammaktien im Gesamtwert von bis zu 500 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Die Unternehmensleitung wird die neuen Leitlinien im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 am Freitag, dem 30. Oktober 2026, näher erläutern.

CEO Paul De Cock kommentierte die Neuerungen wie folgt: "Mohawks Stärken sind ungebrochen: Wir verfügen über führende Marktpositionen, etablierte Marken, umfassende Innovationskompetenz und enge Kundenbeziehungen. Hinzu kommen die Größe und Effizienz unserer Produktions- und Vertriebsstrukturen. Mit einem klaren strategischen Kurs und einer konsequent darauf abgestimmten Kapitalallokation können wir diese Stärken noch gezielter nutzen. Das schärft unsere Prioritäten, sorgt für eine disziplinierte Umsetzung unserer Vorhaben und stärkt unsere Fähigkeit, nachhaltig Cashflow zu erwirtschaften. Wir werden gezielt in Wachstum investieren und überschüssige liquide Mittel für Aktienrückkäufe einsetzen, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern."

STRATEGISCHE LEITLINIEN

Mohawk richtet seine Maßnahmen und Investitionen künftig an vier strategischen Schwerpunkten aus:

Unsere Marktposition stärken und ausbauen

Produktinnovationen vorantreiben und Marken stärken

Profitabilität steigern und operative Exzellenz sichern

Cashflow stärken und Kapital diszipliniert einsetzen

Mit diesen Zielen und den daraus abgeleiteten Maßnahmen will das Unternehmen seinen Kunden einen größeren Mehrwert bieten und zugleich den Wert je Aktie für seine Investoren steigern.

GRUNDSÄTZE DER KAPITALALLOKATION

Um die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu unterstützen, legt die Unternehmensleitung zudem klare Prioritäten für den Einsatz des Kapitals fest:

Organische Investitionen: Mohawk konzentriert sich auf organische Wachstumschancen mit besonders hoher Rendite, die die bestehenden Kernkompetenzen des Unternehmens stärken. Zusätzliche Produktionskapazitäten werden voraussichtlich nur in begrenztem Umfang benötigt. Für die jährlichen Basisinvestitionen rechnet das Unternehmen in den kommenden Jahren mit rund 375 Millionen US-Dollar.

Mohawk konzentriert sich auf organische Wachstumschancen mit besonders hoher Rendite, die die bestehenden Kernkompetenzen des Unternehmens stärken. Zusätzliche Produktionskapazitäten werden voraussichtlich nur in begrenztem Umfang benötigt. Für die jährlichen Basisinvestitionen rechnet das Unternehmen in den kommenden Jahren mit rund 375 Millionen US-Dollar. Anorganische Investitionen: Ergänzende Akquisitionen werden sorgfältig geprüft. Zukäufe kommen nur infrage, wenn sie eine besonders hohe Rendite versprechen und über den finanziellen Ertrag hinaus einen strategischen Mehrwert schaffen.

Ergänzende Akquisitionen werden sorgfältig geprüft. Zukäufe kommen nur infrage, wenn sie eine besonders hohe Rendite versprechen und über den finanziellen Ertrag hinaus einen strategischen Mehrwert schaffen. Aktienrückkäufe: Kapital, das nicht für die genannten strategischen Prioritäten benötigt wird, soll den Aktionären regelmäßig in Form von Aktienrückkäufen zugutekommen.



Darüber hinaus will Mohawk seine Bilanz solide und effizient aufstellen. Langfristig strebt das Unternehmen ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von höchstens 2,0x an. Dabei werden mögliche zyklische Risiken fortlaufend berücksichtigt. Zugleich hält Mohawk an seinem Anspruch fest, ein Investment-Grade-Rating zu behalten.

ERMÄCHTIGUNG ZUM AKTIENRÜCKKAUF

Mit sofortiger Wirkung legt Mohawk ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen US-Dollar auf. Es folgt auf den vollständigen Abschluss des vorherigen Programms mit demselben Volumen, das im Juli 2025 genehmigt worden war.

Im Rahmen des bisherigen Programms kaufte das Unternehmen rund 7 % seiner ausstehenden Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 119 US-Dollar je Aktie zurück. Auf das dritte Quartal 2026 entfielen davon Rückkäufe im Wert von 261 Millionen US-Dollar, im laufenden vierten Quartal kamen bislang weitere 34 Millionen US-Dollar hinzu.

Im Rahmen der neuen Ermächtigung kann Mohawk Stammaktien am offenen Markt, im Rahmen von Blockgeschäften oder durch außerbörslich ausgehandelte Transaktionen zurückkaufen. Möglich sind außerdem Rückkäufe auf Grundlage von Handelsplänen gemäß Rule 10b5-1 und Rule 10b-18 des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils geltenden Fassung. Auch eine Kombination dieser Verfahren ist zulässig. Wann und in welchem Umfang Aktien zurückgekauft werden, hängt unter anderem von der Cashflow-Entwicklung, der Nettoverschuldung, den Marktbedingungen und dem Aktienkurs von Mohawk sowie von weiteren Faktoren ab. Das Programm ist zeitlich nicht befristet. Mohawk ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Aktien zurückzukaufen, und kann das Programm jederzeit aussetzen oder beenden.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge und Designoberflächen entwickelt und nimmt dabei führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien ein. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk Designs und Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere solche, die sich auf die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und die operativen Strategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die Begriffe "könnte", "sollte", "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung dar. In Bezug auf diese Aussagen beruft sich Mohawk Industries, Inc. ("Mohawk" oder das "Unternehmen") auf den Schutz der Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätze, Kreditverfügbarkeit sowie Bautätigkeit und Renovierungsmaßnahmen im Wohn- und Gewerbebereich; die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Rohstoffpreisen, Frachtkosten und anderen Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und Veränderungen im Versorgungsniveau; Störungen in der Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und zugekauften Produkten; Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeiten; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Betriebsabläufe; Steuern und Steuerreformen, Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; Sanktionen sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen; regulatorische und politische Veränderungen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; Sicherheitsverletzungen und sonstige Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit; neu auftretende Probleme im Zusammenhang mit der Integration und Nutzung von KI durch das Unternehmen; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.

Telefonkonferenz am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 an, um eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 27. November 2026 zur Verfügung. Sie können diese abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) wählen und den Zugangscode für die Aufzeichnung 7228212 eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Rubrik "Investors" auf mohawkind.com zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Joe Ahlersmeyer, CFA

VP, Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com