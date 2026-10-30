Aufgrund eines Patentstreits muss Disney Plus in vielen europäischen Ländern, darunter in Deutschland, derzeit auf HDR-Formate sowie 3D und 4K UHD verzichten. Ein Workaround soll jetzt Abhilfe schaffen. Aber das Ganze hat gleich mehrere Haken. Nach einer einstweiligen Verfügung wegen der Verletzung von Patenten im November 2025 hatte Disney Plus zunächst die High-Dynamic-Range-Formate Dolby Vision und HDR 10 Plus sowie 3D-Filme aus seinem Streamingangebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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