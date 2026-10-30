Bad Wimpfen (ots) -Der Frische-Discounter reduziert ab sofort die Preise für Butter sowie pflanzliche Alternativen und gibt Preisvorteile konsequent an seine Kunden weiter.Pünktlich zum Start in die gemütliche Herbstzeit und die bevorstehende Backsaison setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Zeichen für preisbewusstes Einkaufen. Als Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel reduziert der Frische-Discounter ab sofort dauerhaft die Preise für Butter, Mischstreichfette und vegane Alternativen im Kühlregal. Nachdem Lidl bereits im April dieses Jahres als Erster die Preise in dieser Warengruppe gesenkt hatte, sparen Kunden nun erneut bei diesem unverzichtbaren Grundnahrungsmittel für die tägliche Küche und die heimische Backstube.Ab sofort ist die beliebte "Milbona Deutsche Markenbutter" in der 250-Gramm-Packung bundesweit um vier Cent günstiger für 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) statt bisher 1,19 Euro im Kühlregal zu finden. Ebenfalls im Preis gesenkt werden die rein pflanzliche Alternative "Vemondo Better Vegan" sowie die "Milbona Sødergården Mischstreichfette", die künftig jeweils für 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) erhältlich sind. Kunden sichern sich so das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Artikel werden ab sofort - sofern regional im Sortiment geführt - deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Vemondo Better Vegan, 250 Gramm, neu 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,15 Euro (Grundpreis: 4,60 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,75 Euro (Grundpreis: 7,00 Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro (regional verfügbar)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6381331