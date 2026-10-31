München (ots) -Acht Tore und ein Rookie im Rausch! Die Nürnberg Ice Tigers zelebrieren am 13. DEL-Spieltag das nächste Eishockey-Fest: Beim 8:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg brilliert vor allem DEL-Rookie Noah Samanski. Vier Tore hat selbst sein Bruder Josh, der mittlerweile in der NHL unter Vertrag steht, noch nie in der DEL erzielt. "Eine brutale Gaudi", jubelt Samanski und sagt über seinen ersten Profi-Viererpack: "Ich kann selbst noch nicht ganz fassen, was passiert ist. Es ist immer schön, ein Tor zu schießen - und dann gleich so viele. Ein superschönes Gefühl!" Die Ice Tigers bleiben das Überraschungsteam und sind mittlerweile alleiniger Zweiter.An der Spitze ziehen die Eisbären Berlin weiterhin ihre Kreise, die beim 5:3 in Ingolstadt den 10. Sieg aus den letzten 11 DEL-Spielen einfahren. Eisbären-Trainer Éric Dubois bezeichnet seine Rückkehr nach Ingolstadt, wo er in der letzten Saison Co-Trainer von Mark Fench war, als "nervenaufreibend": "Ich war nur ein Jahr lang dort, aber ich habe einige gute Freundschaften geschlossen. [...] Ich war gleichzeitig aufgeregt und nervös."An die Berliner Siegquote aus den vergangenen 11 Spielen kommen die Straubing Tigers fast heran: Im Derby gegen den EHC Red Bull München bejubeln sie den 9. Erfolg in diesem Zeitraum und sind mit 26 Punkten Vierter - trotz eines schwachen Starts zu Saisonbeginn. "Wir hatten ewig lange Meetings, aber das hat gefruchtet. Wir stehen zurecht da oben", betont ein selbstbewusster Marcel Brandt.Das Derby im Westen geht derweil an die Kölner Haie, die bei den Krefeld Pinguinen mit 4:0 gewinnen - und alle Tore im letzten Drittel erzielen. Für den Dosenöffner sorgt Carlos Händel mit seinem ersten DEL-Tor. Erster Gratulant für den 19-Jährigen ist ausgerechnet Kapitän Moritz Müller. Händel schwärmt: "Mo ist ein absoluter Leader! Es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. Er hilft mir brutal viel. Wenn ich Fehler mache, aber auch, wenn ich etwas gut mache, herrscht brutal viel Kommunikation."Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 13. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag, unter anderem mit dem Spitzenspiel Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim - live ab 13.30 Uhr bei MagentaSport. Am morgigen Samstag zeigen MagentaSport und MagentaTV das WM-Vorbereitungsspiel des deutschen Frauen-Nationalteams gegen Japan ab 16.45 Uhr live.PENNY DEL | 13. SpieltagKrefeld Pinguine - Kölner Haie 0:4 | Vier Treffer im letzten Drittel! Kölner Haie holen sich den DerbysiegLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=enFTWWlvUTN4NlFSUk5QVTY5M29jb1Uwb3Z6Vzdabllnait2YXN6NDBNST0=Carlos Händel, Kölner Haie, auf die Frage, ob er die Scheibe seines Premierentreffers behält: "Ich glaube, der Schiedsrichter hatte die. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade ist. Mo [Müller, Anm.d.Red.] meinte direkt, ich soll sie behalten. Ich denke, ich kriege sie in der Kabine hoffentlich."Moritz Müller ist erster Gratulant beim Premierentor. Händel schwärmt vom Kapitän: "Mo ist ein absoluter Leader! Es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. Er hilft mir brutal viel. Wenn ich Fehler mache, aber auch, wenn ich etwas gut mache, herrscht brutal viel Kommunikation."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=azFLTk5GcmpTeFBScEpwbytMVkZwU3VJdlJYbkJsVG9mQ1RMV1FMVmVJZz0=Daniel Bruch, Krefeld Pinguine: "Köln hat ein super Spiel gemacht. Die sind abgezockt. Man merkt in den letzten Minuten, dass sie ruhig bleiben und uns jeden Moment bestrafen."Trotz Derbyniederlage gibt es Applaus vom Krefelder Anhang. Bruch dazu: "Es gibt uns in der Mannschaft ein Push. Wir sind sehr zufrieden mit den Fans, was sie hier abreißen. Die geben uns Rückhalt. Das ist jedes Spiel atemberaubend."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QkErZUs5QmJyMHhQNC9aVno5dklmOGtYUG1SaWgrMHkrZEp5Qmp2dmY5Zz0=Straubing Tigers - EHC Red Bull München 4:2 | "Stehen zurecht da oben!" Straubing jubelt im DerbyAlle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dnRWZGR5UFJSdGxuKzZObXh5UG93c3NNQ0JuNEJiUkxRcHJsb3d5RkttOD0=Straubing bejubelt den Derbysieg mit den Fans. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K2IvVmZnbmQvRC9uK1ZPZzdwMFRaWFRvTk13ejFKUVFtWDZiaExCYXlWcz0=Marcel Brandt, Straubing Tigers: "Man hört die Stimmung, genauso fühlen wir uns. Wir haben es uns verdient. Wir haben durchgebissen und unsere Hausaufgaben gemacht. Die Teamchemie ist gerade unglaublich und man sieht es auch am Eis."Brandt über 9 Siege aus den letzten 11 Spielen: "Wir haben das am ersten Wochenende wahrscheinlich auf die leichte Schulter genommen. Dann geht das nach hinten los. Wir hatten ewig lange Meetings, aber das hat gefruchtet. Wir stehen zurecht da oben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eTcwQ1NlODdaRUovV0Qzai9WS2ZLU25qTlJKU2JJMmVEL0xyRmZTcTVHaz0=Veit Oswald, EHC Red Bull München: "Es war sehr ausgeglichen. Es sind ein, zwei Prozente, die so ein Spiel entscheiden und die hatte Straubing. Im dritten Drittel waren sie griffiger, das hat das Spiel entschieden."Oswald über seine Nominierung für den Deutschland Cup 2026: "Die Vorfreude ist wahnsinnig groß! Ich habe noch nie bei der A-Nationalmannschaft gespielt, das ist eine große Ehre."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NkwxWER1dXhkSm9RSjhhVGI3V2JKNmR3Sm9tN3d2LzBVMGFiVGxsK0JDTT0=Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg 8:1 | Viererpack! Rookie Noah Samanski brilliert bei Nürnbergs KantersiegLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WlVidko1T1cyVHpIQ0F2cldiaUtpZjJEY2owaHVYYm5GemZSY1p0N3ZyVT0=5 Schüsse, 4 Tore! Die Samanski-Show im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzV4cERYb2x1RDlua3F2eFNneG84OEpzd3FMajA3ZE1QeExFbHVsS0k3ST0=Kurz nach dem 5:0 kommt es zu einem Fight zwischen Nürnbergs Josef Eham und Wolfsburgs Keaton Thompson: clipro.tv/player?publishJobID=WlZYU2FMNEM0aGZhcXlTRGdZVzZ4V25aZnlCZEhra2JZWVBVK3RTNTNobz0=Noah Samanski, Nürnberg Ice Tigers: "Es hat super Spaß gemacht. Wenn man hoch gewinnt, macht es immer Spaß. Jeder hat offensiv etwas kreieren können. Es war eine brutale Gaudi!"Samanski über seinen Viererpack: "Ich kann selbst noch nicht ganz fassen, was passiert ist. Es ist immer schön, ein Tor zu schießen - und dann gleich so viele. Ein superschönes Gefühl."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YXl0R2N5YVlHdjl1R0xXTmwrcWVuUVI2M204d0gxRisvVnlqYURrbFlDQT0=ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 3:5 | 10. Sieg aus den letzten 11 DEL-Spielen: Eisbären marschieren weiterLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SlZBT2xiS0VTaDluMzAvS1laeTR2V0FZY1pSS3hKVXhQamR6NVpOdUl5Zz0=Éric Dubois, Trainer Eisbären Berlin, über den Erfolgslauf: "Sie sind sehr selbstbewusst. Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren die Meisterschaft gewonnen. Sie wissen also, dass sie jedes Spiel gewinnen können. Unsere Torhüter sind wirklich gut. Sie halten uns im Spiel. Wir sind selbstbewusst und haben viele Spieler, die gute Leistungen bringen und wichtige Tore für uns schießen. Wir haben unseren guten Start genutzt."Dubois über seine Rückkehr nach Ingolstadt, wo er in der letzten Saison noch Co-Trainer von Mark French war: "Es war ein bisschen nervenaufreibend. Ich war nur ein Jahr lang dort, aber ich habe einige gute Freundschaften geschlossen. Diese Organisation ist hervorragend. Ich habe meine Zeit dort wirklich genossen. Ich habe viele Spieler kennengelernt. Ich war gleichzeitig aufgeregt und nervös."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N0pTSFc2Y3FvMGNXdGhKdGU5eHZ1ekt4N0pxUGZXaUZiTGwzR3VkeTFBTT0=Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven 4:3 (OT) | Gemischte Gefühle in Mannheim trotz HeimsiegAlle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RFh5TkVnVVNQYkVWUm5wMncxdUVmYXpmVUxnUXYxNExJTnRvUXNvaEVFRT0=Justin Schütz sorgt wenige Sekunden vor Ende der Overtime für den Siegtreffer für die Adler Mannheim. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=emVpd001NldCOHhXUWxMM3UwcFZ4bXBBTlREU2ZmZDZycGg2a09QSTZrND0=Justin Schütz, Adler Mannheim: "Klar haben wir am Ende gewonnen, aber das darf auf keinen Fall der Anspruch sein. Ein sehr schlechtes Spiel von uns über zwei Drittel, im letzten war es okay. Damit kann man nicht zufrieden sein. Am Ende ist es vielleicht die Qualität, aber das darf trotzdem nicht der Anspruch sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UjJBQnZseU1QbEtzcXFobUJZRWp2SWFYS21yQmJxT3h4ZmJ3MlFvUlhDYz0=Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings 4:2 | "Jedes Spiel dieselbe Scheiße!" Schwenningen verliert Kellerduell in IserlohnAlle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MnZzRlJ5bFlGUlRNMzVMN3BNTTNKNmUvYVM0Q28zVzIwZWJZQmtUL1QzRT0=Es kochen zum ersten Mal die Emotionen hoch und es kommt zu einer Massenrangelei. Als Verlierer geht das Trikot von Schwenningens Peters heraus. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZUt2ZHY3elo4Z283cFBZUjBTalBYTUJ5WTZwRi8rcXlxYXpMVWlYcDBzZz0=Hakon Hänelt, Schwenninger Wild Wings: "Ich finde nicht, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Es ist jedes Spiel dieselbe Scheiße! Wir werden die ganze Zeit überlaufen, laufen in Konter, kriegen zwei auf eins, drei auf eins. Wenn du dann auch ständig Powerplays abgibst, verlierst du solche Spiele."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cHZLZ0Z4d2xGdFRzZXMvSG9RTW1YU0NVU1N3NmVTS1pyNzRxdC9YQnlwcz0=Heißer Eishockey-Herbst live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV: Bundestrainer-Premiere für Rankel beim Deutschland Cup, WM in Dänemark als Jahres-Highlight für DEB-FrauenErster und wichtigster Härtetest für Neu-Bundestrainer André Rankel vor der Heim-WM: Deutschland Cup 2026 vom 5. bis 8. November in DüsseldorfBundestrainer André Rankel über seinen ersten Kader: "Ich habe mich dazu entschlossen, die Spieler aus der Champions League rauszulassen - mit drei Ausnahmen. Für mich geht es darum, dass sich die Spieler managen muss, was ihr Energielevel betrifft. Die Spieler, die jetzt in der Champions League spielen, haben Extra-Spiele. Die Mannheimer spielen zum Beispiel noch den Sprengler Cup. Daher ist es für mich aus Spielersicht nicht sinnvoll, sie jetzt für den Deutschland Cup zu nominieren. Ansonsten war mein Ansatz, dass ich die aus meiner Sicht bestmögliche Mannschaft zusammenstelle und dazu noch dem einen oder anderen jungen Spieler die Chance zu geben, sich in der Nationalmannschaft zu etablieren."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TEpzOGhwbHlSRmIxYUwzMWVheUhEV1Vtc3o5U2dnM1A3RE95K2ppcDRkOD0=MagentaSport-Experte Rick Goldmann zum DEB-Kader für den Deutschland Cup 2026: "Max Calce wird nächstes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Das ist auf jeden Fall jemand, auf den man schauen sollte. Ich finde Wojciech Stachowiak interessant, der in die schwedische Liga gewechselt ist und dort keinen guten Start hatte. Da hilft die Nationalmannschaft manchmal, neu durchzustarten. Auch die Torwartposition ist wichtig. Da hast du mit Tobias Ancicka, Jonas Stettmer und Jonas Neffin drei junge und starke Torhüter dabei. Natürlich fehlen dir die Spieler mit den Top-Namen. Vielleicht hätte man die einpacken können."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aXF0dTNqYkNabk9NcXExOGs4NkhNYTR6TGxjcmUwcDc3S05DTUtDMnpnYz0=Zum ersten Mal findet der Deutschland Cup bei seiner 37. Auflage in Düsseldorf statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen alle Spiele des traditionsreichen Turniers im Modus Jeder-gegen-jeden - als Teil des IIHF European Cup of Nations - vom 5. bis 8. November live und kostenlos inklusive umfangreicher Rahmenberichterstattung. Die DEB-Männer treffen im Düsseldorfer PSD Bank Dome, der auch einer der Schauplätze bei der Heim-WM sein wird, zum Auftakt am 5. November auf Österreich (live ab 19.15 Uhr). Am 7. November folgt die Partie gegen Lettland (live ab 18.00 Uhr), bevor zum Abschluss am 8. November das Spiel gegen die Slowakei auf dem Programm steht (live ab 14.15 Uhr).Höhepunkt des Jahres für die deutschen Eishockey-Frauen: Weltmeisterschaft vom 6. bis 16. November in DänemarkDie Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) von Bundestrainer Jeff MacLeod hat ihr Jahres-Highlight schon im November: Vom 6. bis 16. November 2026 findet die IIHF Women's World Championship in Herning und Esbjerg (Dänemark) statt. MagentaSport und MagentaTV präsentieren bei der Weltmeisterschaft der Frauen alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Bei der erstmals im November ausgetragenen Frauen-WM mit neuem Modus und neuer Gruppeneinteilung trifft die DEB-Auswahl zum Vorrunden-Start am 7. November auf Österreich (live ab 18.45 Uhr), am 8. November auf die USA (live ab 14.45 Uhr), am 10. November auf Tschechien (live ab 14.45 Uhr) und am 11. November auf die Schweiz (live ab 14.45 Uhr).Neue Folge "EishockeyDeutschland - Standortbestimmung" stellt mit Protagonisten wie IIHF-Präsident Franz Reindl die Grundsatzfrage: Wofür steht Eishockey-Deutschland?Die neue Folge der Content-Reihe EishockeyDeutschland erscheint am 2. November um 18.00 Uhr (verfügbar u.a. im YouTube-Kanal von MagentaSport (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSTUQ-Z10W5-ypHCa93TxnI5qECSPcj_v)) und widmet sich vor Beginn des Deutschland Cups und der Frauen-WM der grundsätzlichen Frage, wofür das deutsche Eishockey steht. Ein kompletter Hintergrund zu allen Bereichen: Frauen, Nachwuchs, Hobbyligen, Oberligen, DEL und DEL2 mit Fokus auf die Heim-WM. Die Perspektiven des Verbands, der Liga, der Klubs und der Medien werden ebenso berücksichtigt wie die Sichtweisen verschiedener Protagonisten des deutschen Eishockeys - darunter Franz Reindl, gerade als zweiter Deutscher in dieses Amt gewählte neue Präsident des Eishockey-Weltverbands IIHF, Claus Gröbner, Geschäftsführer der 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft, sowie die MagentaSport-Experten Rick Goldmann und Ronja Jenike.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportWM-Vorbereitungsspiel der DEB-FrauenSamstag, 31.10.2026ab 16.45 Uhr: Deutschland - JapanPENNY DEL | 14. SpieltagSonntag, 01.11.2026ab 13.30 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheimab 13.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther, Pinguins Bremerhaven - Straubing Tigersab 16.15 Uhr: Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt, Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine, EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigersab 18.30 Uhr: Kölner Haie - Iserlohn RoostersDeutschland Cup 2026Donnerstag, 05.11.2026ab 16.00 Uhr: Lettland - Slowakeiab 19.15 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 07.11.2026ab 14.45 Uhr: Slowakei - Österreichab 18.00 Uhr: Deutschland - LettlandSonntag, 08.11.2026ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreichab 14.15 Uhr: Deutschland - SlowakeiEishockey-WM der FrauenSamstag, 07.11.2026ab 18.45 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSonntag, 08.11.2026ab 14.45 Uhr: USA - DeutschlandDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6381337