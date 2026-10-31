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Ondo Intelligent Portfolios erweitert sein Angebot um Solana



31.10.2026 / 00:30 CET/CEST

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Nachdem in den ersten vier Wochen ein Total Value Locked (TVL) von mehr als 40 Millionen US-Dollar erreicht wurde, sind nun alle sieben Ondo Intelligent Portfolios für berechtigte Anleger über Solana-Wallets und -Apps verfügbar. GREENWICH, Connecticut, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Intelligent Portfolios , professionell zusammengestellte Anlageportfolios, die jeweils als einzelner Onchain-Token bereitgestellt werden, sind jetzt auf Solana verfügbar. Alle sieben Portfolios sind jetzt für berechtigte Anleger (außerhalb der USA) über führende Solana-Wallets und -Apps verfügbar. Ondo Intelligent Portfolios demokratisieren den Zugang zu professionell zusammengestellten Anlagestrategien und stellen diese Onchain für nahezu jeden berechtigten Anleger mit Internetanschluss und einer Wallet bereit. Seit ihrer Einführung haben die Portfolios auf Ethereum und der BNB Chain zusammen einen gebundenen Gesamtwert (TVL) von mehr als 40 Millionen US-Dollar erreicht und gehören damit zu den größten tokenisierten Portfolioprodukten im Onchain-Bereich. Mit der Erweiterung auf Solana sind Ondo Intelligent Portfolios nun auch in einem Netzwerk verfügbar, in dem Ondo mit tokenisierten Vermögenswerten bereits einen TVL von mehr als 500 Millionen US-Dollar erreicht hat. Derzeit sind sieben Portfolios verfügbar, die Ertrags-, Wachstums- und Themenstrategien abdecken. Weitere sind geplant: BLKHIon: Ondo High Income Powered by BlackRock

BLKGRWon: Ondo High Growth Powered by BlackRock

BLKDIGon: Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock

MAG7Xon: Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio

BRAINon: Ondo AI Leaders Portfolio

YLD5on: Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio

YLD8on: Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio Drei der sieben Portfolios basieren auf Portfoliostrategien, die von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, für Ondo entwickelt wurden. Bei den verbleibenden vier handelt es sich um von Ondo entwickelte Onchain-Portfolios, die auf einigen der meistbeachteten Themen des Marktes basieren, von Big Tech und künstlicher Intelligenz bis hin zu gezielten Ertragsstrategien. Tokenisierte Aktien boomen auf Solana Solana hat sich zu einem der wichtigsten Handelsplätze für tokenisierte Aktien entwickelt, mit mehr als 1,6 Millionen Adressen , die tokenisierte Aktien halten. Anleger handeln auf Solana rund um die Uhr kostengünstig mit tokenisierten Aktien und ETFs und nutzen dafür dieselben Wallets und Apps wie für ihre übrigen Onchain-Aktivitäten. Ondo gehört zu den größten Emittenten tokenisierter realer Vermögenswerte im Netzwerk und verfügt auf Solana über einen TVL von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Ondo Stocks bieten Anlegern auf Solana bereits Zugang zu Hunderten von tokenisierten US-Aktien und ETFs. So funktioniert es: Ein Token, ein Portfolio Jedes Ondo Intelligent Portfolio bündelt mehrere Vermögenswerte in einem einzigen Onchain-Token. Alle Positionen sind sichtbar, und das Portfolio wird programmgesteuert neu gewichtet, sodass Anleger die zugrunde liegenden Positionen nicht manuell verwalten müssen. Das Ergebnis ist eine breit gestreute Anlagemöglichkeit in Form eines einzigen Tokens, den Anleger in ihren Wallets halten und wie jeden anderen tokenisierten Vermögenswert übertragen können. Warum das wichtig ist: Professionelle Anlagestrategien auf institutionellem Niveau für mehr Anleger Diversifizierte Portfolios, die von professionellen Anlageexperten zusammengestellt werden, waren lange Zeit hauptsächlich institutionellen Anlegern und Anlegern mit privaten Vermögensverwaltern vorbehalten. Alle anderen mussten sich ihr Portfolio Stück für Stück aus verschiedenen Konten und Vermögenswerten zusammenstellen. Ondo Intelligent Portfolios ändern das. Auf Solana kann nun jeder berechtigte Anleger mit einer Wallet über die bereits genutzten Apps in eine professionell zusammengestellte Vermögensaufteilung investieren. Anleger erhalten eine breit diversifizierte Anlagestrategie, volle Transparenz über jede einzelne Position und müssen das Rebalancing nie selbst durchführen. "Ondo Intelligent Portfolios wurden entwickelt, um professionell zusammengestellte Anlagestrategien für jeden berechtigten Anleger mit einer Wallet zugänglich zu machen. Sieben verfügbare Portfolios mit einem TVL von mehr als 40 Millionen US-Dollar innerhalb von vier Wochen zeigen uns, dass genau das die Anleger wollen", sagte John Hoffman, Geschäftsführer und Leiter des Portfoliobereichs bei Ondo Finance. "Durch die Erweiterung auf Solana erhalten Nutzer einer der aktivsten Onchain-Communitys direkt in den Apps, mit denen sie bereits täglich handeln, Zugang zu diesen Portfolios. Zugleich wird jedes Portfolio im gesamten Solana-Ökosystem mit anderen Anwendungen und Protokollen kombinierbar. Das ist die Grundlage, auf der wir weiter aufbauen werden. Weitere Portfolios werden folgen." "Tokenisierte Vermögenswerte gehören zu den am schnellsten wachsenden Kategorien auf Solana. Die Nachfrage nach tokenisierten Aktien zeigt, dass Anleger auch Onchain in reale Vermögenswerte investieren möchten", sagte Nick Ducoff, General Manager, Institutional, bei der Solana Foundation. "Mit Ondo Intelligent Portfolios können Anleger statt in einzelne Vermögenswerte in ein vollständiges Portfolio investieren, das in einem einzigen Token gebündelt ist. Das ist das nächste Kapitel der Tokenisierung, und es findet auf Solana statt." Ondo plant, sein Angebot im Laufe der Zeit um weitere Onchain-Portfolios zu erweitern. Weitere Informationen zu den sieben verfügbaren Portfolios finden Sie auf app.ondo.finance. Informationen zu Ondo Finance Ondo Finance ist eine Blockchain-basierte Plattform, die sich auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte sowie die Bereitstellung von Finanzprodukten auf institutionellem Niveau im Onchain-Bereich konzentriert. Durch die Verbindung von traditionellem Finanzwesen und dezentraler Infrastruktur möchte Ondo die Kapitalmärkte zugänglicher, transparenter sowie effizienter machen. Informationen zu Ondo Stocks

Ondo Stocks (früher bekannt als Global Markets) ist eine Plattform für die Emission und Rücknahme tokenisierter börsennotierter US-Aktien und ETFs. Sie ermöglicht berechtigten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten, durch die Ausgabe, Übertragung und Einlösung wertpapierbesicherter Token wirtschaftlich an der Wertentwicklung dieser Vermögenswerte teilzuhaben. Jeder Token ist vollständig durch die entsprechende Aktie oder den entsprechenden ETF (zusammen mit den in der Überleitung befindlichen Barmitteln) gedeckt. Informationen zu BlackRock

BlackRock hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder im Dienste der Anleger und führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen Menschen dabei, Ersparnisse aufzubauen, die ihnen ihr ganzes Leben lang zugutekommen, indem wir das Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Weitere Informationen zu BlackRock finden Sie auf www.blackrock.com/corporate | Twitter: @blackrock | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock Haftungsausschluss [*] Die hierin genannten tokenisierten Vermögenswerte (im Folgenden zusammen als "Token" bezeichnet), d. h. (i) die tokenisierten Aktien, tokenisierten ETFs und tokenisierten ADRs, die heute als Ondo Stocks und früher als tokenisierte Aktien und ETFs von Ondo oder Ondo Global Markets-Token bezeichnet wurden (zusammen die "Ondo Stocks"), sowie (ii) USDY-Token, wurden weder gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz") noch gemäß den Wertpapier- oder Finanzinstrumentengesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert. Die Token dürfen in den Vereinigten Staaten oder US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz registriert oder es besteht eine Ausnahme von der Registrierungspflicht. In bestimmten Rechtsordnungen, darunter das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Singapur, werden Ondo Stocks sowie USDY-Token ausschließlich qualifizierten Anlegern oder professionellen Kunden (bzw. den entsprechenden Anlegerkategorien der jeweiligen Rechtsordnung) angeboten und verkauft. Es gelten weitere rechtsordnungsabhängige Verbote und Beschränkungen. Der Emittent der Token ist weder als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in seiner jeweils geltenden Fassung noch als alternativer Investmentfonds oder Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im EWR oder gemäß den Wertpapier- oder Finanzinstrumentengesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert. Ondo Stocks ermöglichen ihren Inhabern eine wirtschaftliche Teilhabe an der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, einschließlich der Dividenden (abzüglich der jeweils anfallenden Quellensteuern). Bei Ondo Stocks handelt es sich jedoch weder um Aktien, ETFs noch um ADRs, und die Ondo Stocks gewähren ihren Inhabern kein Recht, die jeweiligen zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten oder zu erhalten. Ähnlich verhält es sich mit USDY-Token, die ihren Inhabern eine wirtschaftliche Teilhabe an der Wertentwicklung kurzfristiger US-Staatsanleihen bieten, jedoch sind USDY-Token selbst keine US-Staatsanleihen und gewähren ihren Inhabern kein Recht, US-Staatsanleihen zu halten oder zu erhalten. Im EWR/der EU wurde ein Basisprospekt für die Token von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) genehmigt und auf Antrag des Emittenten bestimmten EWR-Mitgliedstaaten (den "relevanten EWR-Staaten") übermittelt. Dadurch sind viele Ondo Stocks sowohl professionellen als auch Privatanlegern zugänglich, wobei bestimmte Ondo Stocks im EWR/der EU ausschließlich professionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Prospekt wird auf der Webseite des jeweiligen Tokens unter app.ondo.finance veröffentlicht. Die Genehmigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Token zu verstehen. Anleger mit Wohnsitz in der EU/im EWR sollten vor einer Investition den Prospekt und die jeweiligen endgültigen Bedingungen sowie das Basisinformationsblatt (KID) für jeden betreffenden Token lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen ihrer Anlageentscheidung vollständig zu verstehen. Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung und stellt keinen Prospekt dar. Bestimmte Ondo Stocks (in den VAE als "digitale Wertpapiere" bezeichnet) wurden zum Handel an der Nest Exchange Limited zugelassen, einer von Binance im Abu Dhabi Global Market ("ADGM") betriebenen multilateralen Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die von der Financial Services Regulatory Authority ("FSRA") zugelassen wurde. Diese digitalen Wertpapiere können von Anlegern gehandelt werden, die zur Eröffnung eines Binance-Kontos berechtigt sind. Die ADGM FSRA ist nicht für die Prüfung oder Überprüfung von Dokumenten im Zusammenhang mit der Zulassung dieser digitalen Wertpapiere zum Handel im ADGM verantwortlich. Die FSRA hat die Dokumente im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel nicht genehmigt und auch keine Schritte unternommen, um die darin enthaltenen Informationen zu überprüfen, und übernimmt dafür keine Verantwortung. Im ADGM werden keine Wertpapiere zum Kauf angeboten. Potenzielle Käufer solcher zum Handel zugelassenen digitalen Wertpapiere sollten diese einer eigenen Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) unterziehen. Im Vereinigten Königreich können die hierin enthaltenen Mitteilungen gemäß Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 als Finanzwerbung eingestuft werden. Soweit eine solche Einstufung erfolgt, richten sich die hierin enthaltenen Mitteilungen ausschließlich an Anlageexperten im Sinne von Artikel 19 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (die "FPO"), die Erfahrung im Umgang mit Ondo Stocks und USDY-Token haben, an vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49 der FPO und/oder an sonstige Personen, denen diese Mitteilungen rechtmäßig übermittelt werden dürfen. Personen, die nicht unter diese Kategorien fallen, sind nicht berechtigt, auf Grundlage der hierin enthaltenen Mitteilungen zu handeln und dürfen sich nicht auf deren Inhalt verlassen. Ondo Global Markets (BVI) Limited wird aufgrund dieser oder anderer Mitteilungen keine Vereinbarungen mit solchen Personen in Bezug auf Ondo Stocks und USDY-Token treffen. Die Token werden von Ondo Global Markets (BVI) Limited, einem Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, ausgegeben. Die OUSG-Token werden von Ondo I LP, einer Kommanditgesellschaft mit Sitz in Delaware (USA) (dem "Fonds"), ausgegeben. Ondo Finance Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in Delaware (USA), erbringt Tokenisierungsdienstleistungen für Ondo Global Markets (BVI) Limited und ist Anteilseigner von Ondo Global Markets (BVI) Limited. Die hierin enthaltenen Mitteilungen richten sich ausschließlich an berechtigte Käufer der Token oder betreffen tatsächliche oder potenzielle Geschäftsbeziehungen bzw. technische Integrationen im Zusammenhang mit den Token. Nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Token dar. Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Der Erwerb der Token ist mit Risiken verbunden. Ein Inhaber der Token kann Verluste erleiden, bis hin zum Totalverlust des Kaufpreises. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sind selbst dafür verantwortlich, eigene Recherchen, Untersuchungen und Überprüfungen durchzuführen oder professionelle Beratung bzw. Anlageberatung einzuholen. Die hierin enthaltenen Mitteilungen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, insbesondere Aussagen über die künftige finanzielle Entwicklung, Geschäftsstrategien oder Erwartungen hinsichtlich des Wachstums oder der Entwicklung von Ondo Finance, Ondo Global Markets (BVI) Limited oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen (jeweils eine "betroffene Gesellschaft"). Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, rechtliche, staatliche und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte, die Dienstleistungen oder die Preise einer betroffenen Gesellschaft auswirken. Keine betroffene Gesellschaft verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Token-Emittenten, deren verbundenen Unternehmen, ihre jeweiligen Aktionäre und Mitglieder sowie ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Beschäftigten, Berater, Beauftragten sowie Vertreter (die "Ondo-Personen") befürworten die hierin genannten Produkte, Dienstleistungen oder Technologien Dritter nicht, geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese ab (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen hinsichtlich der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter) UND DIE ONDO-PERSONEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG dieser Produkte, Dienstleistungen oder Technologien Dritter durch jedwede Person. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Einschränkungen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, docs.ondo.finance/ondo-stocks, ondo.finance/stocks, app.ondo.finance und (gegebenenfalls) in den Token-Angebotsdokumenten. BlackRock Fund Advisors ("BlackRock") ist weder Anlageberater, Unterberater, Portfoliomanager, Manager, Sponsor, Promoter, Emissionsübernehmer, Vermarkter noch Vertriebspartner der Onchain-Portfolios oder der Token, verwaltet die Onchain-Portfolios nicht und übt auch keinen Ermessensspielraum hinsichtlich ihrer Verwaltung aus. Die Rolle von BlackRock beschränkt sich ausschließlich auf die Bereitstellung einer oder mehrerer Portfoliostrategien ohne Ermessensspielraum ("Portfoliostrategien") für Ondo Global Markets (BVI) Limited ("Ondo"), die auf den von Ondo an BlackRock übermittelten Vorgaben basieren. BlackRock wählt weder Onchain-Portfolios noch Vermögenswerte aus, die in einem Onchain-Portfolio gehalten werden, befürwortet oder empfiehlt diese nicht und trifft auch keine Anlageentscheidungen in Bezug auf Onchain-Portfolios oder deren Vermögenswerte. Jedes Onchain-Portfolio kann aus verschiedenen Gründen von der entsprechenden Portfoliostrategie abweichen. BlackRock ist nicht verpflichtet, nach der erstmaligen Übermittlung der Portfoliostrategie an Ondo Aktualisierungen der jeweiligen Portfoliostrategie bereitzustellen, außer in bestimmten Ausnahmefällen. Ob ein damit verbundenes Onchain-Portfolio entsprechend aktualisiert wird, liegt in Ondos Ermessen. Daher berücksichtigen die Onchain-Portfolios möglicherweise keine Marktveränderungen oder sonstigen Ereignisse und werden unter Umständen auch nicht entsprechend den Portfoliostrategien aktualisiert. BlackRock unterhält weder eine Anlageberatungs-, Anlageverwaltungs-, Treuhand-, Kunden- noch eine sonstige Geschäftsbeziehung zu bestehenden oder potenziellen Anlegern der Token oder Onchain-Portfolios und hat diesen gegenüber keinerlei Verantwortlichkeiten oder Verpflichtungen. Die Portfoliostrategien sind nicht auf die Bedürfnisse einzelner Anleger zugeschnitten und berücksichtigen weder die individuellen Bedürfnisse, Ziele noch die Risikotoleranz einzelner Anleger oder potenzieller Anleger. BlackRock hat dieses Dokument sowie alle anderen Angebots- und Marketingmaterialien weder erstellt noch genehmigt und ist nicht verantwortlich für die Tokenisierung, Ausgabe, den Vertrieb, die Verwahrung oder den Betrieb der Token oder der Onchain-Portfolios. BlackRock unterbreitet weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch fordert das Unternehmen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren auf. Eine Investition in die Token birgt Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger haben keinerlei Rechte, Eigentumsansprüche, Beteiligungen oder sonstige Ansprüche an oder auf Fonds oder Wertpapiere, die einem Onchain-Portfolio zugrunde liegen (die "zugrunde liegenden Fonds"), und auch keinerlei Rückgriffsansprüche gegenüber den Verwaltern dieser zugrunde liegenden Fonds, wobei diese Fonds weder direkt noch indirekt über die Token oder Onchain-Portfolios von BlackRock oder Ondo Anlegern angeboten, vermarktet oder an diese vertrieben werden. Die Token stellen separate und eigenständige Wertpapiere dar, die von Ondo ausgegeben werden, und begründen keinerlei Anteile an den zugrunde liegenden Fonds. Die Portfoliostrategien umfassen Fonds, die von BlackRock und seinen verbundenen Unternehmen aufgelegt sowie verwaltet werden und die Gebühren an BlackRock sowie seine verbundenen Unternehmen für die Erbringung von Management-, Verwaltungs- oder anderen Dienstleistungen zahlen. Demnach besteht für BlackRock ein potenzieller Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Portfoliostrategien, da eine Investition des Onchain-Portfolios in solche Fonds die Vergütung von BlackRock und seinen verbundenen Unternehmen erhöhen wird. BlackRock hat ein Interesse daran, eine Portfoliostrategie anzubieten, die Fonds enthält, die zu höheren Vergütungen führen würden, die BlackRock und seinen verbundenen Unternehmen von diesen Fonds gezahlt werden. 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