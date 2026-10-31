* Trump ist nur ein kleiner Teil eines großen Problems* Schuldenwarnung von Ray Dalio* Gold schlägt Aktien - insbesondere in schwierigen Zeiten

Liebe Leser,



im Jahr 2026 ist es endgültig so weit: Der katastrophale fiskalische Kurs der USA und zahlreicher europäischer Länder inklusive Deutschlands ist nun auch in der Mainstreampresse und der Wissenschaft Thema. Der Zinsanstieg US-amerikanischer Staatsanleihen erhöht die Sichtbarkeit des Problems, da sowohl die sehr hohe Neuverschuldung als auch die Refinanzierung bestehender Schuldenberge erheblich teurer wird.



Doch eine rapide angewachsene US-Staatsschuldenquote von inzwischen 124% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist natürlich nicht von heute auf morgen entstanden. Wer diesen Missstand erst jetzt lautstark anprangert, kommt viel zu spät. Bei den meisten neuen kritischen Stimmen dürfte es sich schlicht um Trump-Hasser handeln, die bei ihrer Suche nach Fehlleistungen des US-Präsidenten auch ein paar valide Kritikpunkte auflisten. Sogar ein blindes Huhn findet schließlich ab und zu ein Korn.

Den vollständigen Artikel lesen ...