Fürth (ots) -
Pünktlich zu Halloween gibt es bei NORMA nur süße Überraschungen, und zwar für den Geldbeutel. Denn der Discounter senkt ab sofort die Preise für Butter der Eigenmarke LANDFEIN. Ob Deutsche Markenbutter, Süßrahmbutter oder die Streichbare: Die 250-Gramm-Packung kostet bei NORMA künftig nur noch 1,15 Euro statt zuvor 1,19 Euro.
Ob für das Halloween-Gebäck, die herbstliche Kürbissuppe oder das Frühstücksbrot am Morgen danach: Butter gehört in fast jede Küche. Mit der Preissenkung zeigt der fränkische Discounter einmal mehr, dass es bei NORMA immer "Mehr fürs Geld" gibt.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Die Streichbare 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6381412
Pünktlich zu Halloween gibt es bei NORMA nur süße Überraschungen, und zwar für den Geldbeutel. Denn der Discounter senkt ab sofort die Preise für Butter der Eigenmarke LANDFEIN. Ob Deutsche Markenbutter, Süßrahmbutter oder die Streichbare: Die 250-Gramm-Packung kostet bei NORMA künftig nur noch 1,15 Euro statt zuvor 1,19 Euro.
Ob für das Halloween-Gebäck, die herbstliche Kürbissuppe oder das Frühstücksbrot am Morgen danach: Butter gehört in fast jede Küche. Mit der Preissenkung zeigt der fränkische Discounter einmal mehr, dass es bei NORMA immer "Mehr fürs Geld" gibt.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
LANDFEIN Die Streichbare 250 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 1,15 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
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Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
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