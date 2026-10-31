Stuttgart (ots) -Es gibt einen neuen Team-Weltmeister im Sportholzfällen. Zum allerersten Mal ließ sich Team Kanada im Konfettiregen und unter einer Champagnerdusche bei der STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft feiern. In der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena besiegten die Kanadier ihre Gegner aus den USA und stellten dabei im Finale mit 41,30 Sekunden für vier Disziplinen einen neuen Weltrekord auf. Hinter dem Silbermedaillengewinner USA platzierten sich die Australier, deren Siegesserie nach sechs Titeln in Folge endete. Deutschland wurde Achter und knackte den nationalen Rekord.Insgesamt 20 Mannschaften von vier Kontinenten waren in Stuttgart an den Start gegangen. Doch bereits seit fünf Tagen hatten sich die Wege der beiden nordamerikanischen Teams immer wieder gekreuzt. Gemeinsam waren Kanada und die USA ins Trainingslager in die Schweiz gefahren, ehe sie sich in Stuttgart im Finale gegenüberstanden. Stirling Hart erarbeitete an der Stock Saw den ersten Vorsprung für Kanada, Nathan Cumberland baute diesen beim Underhand Chop aus. Der Amerikaner Mark Bouquin konnte in der dritten Disziplin, der Single Buck, zwar etwas Boden gutmachen, doch dann war der kanadische Meister Ben Cumberland an der Reihe. Er gewann das Duell am Standing Block Chop mit rund 2,5 Sekunden Vorsprung und machte den historischen Triumph perfekt. "Das ist einer dieser Momente, bei denen man sich kneifen muss", sagte Ben Cumberland glücklich. Auch für Stirling Hart war der Abend besonders: "Wir haben nicht einfach nur die beste Zeit als Team erreicht, wir haben die beste Zeit überhaupt geschlagen. Wir hacken seit so vielen Jahren gemeinsam, und dieses Jahr im Trainingslager hat es sich einfach richtig angefühlt. Wir hatten den ganzen Wettkampf über Spaß, das hat uns als Team freier gemacht."Der deutsche Gastgeber entschied zwei K.-o.-Duelle für sich, ehe im Viertelfinale gegen Australien Endstation war. Die 6.500 Fans feierten die Mannschaft dennoch frenetisch und sorgten mit ihrem Fahnenmeer für eine besondere Kulisse. Zuvor hatten die Deutschen bereits eine neue nationale Bestzeit mit 55,7 Sekunden aufgestellt. "Einen deutschen Rekord zu brechen, ist unter diesen Bedingungen natürlich atemberaubend", sagte Thomas Hofbauer, der bei der WM sein Debüt an der Stock Saw gab. "Es hat leider nicht gereicht, um den sechsfachen Weltmeister zu schlagen, aber das ist keine Schande. Wir haben gezeigt, welches Potenzial für die nächsten Jahre in uns steckt", ergänzte sein Teamkollege Denny Vielwerth.Australiens Freude über den Pflichtsieg gegen Deutschland währte nicht lang. Im Halbfinale unterlagen die "Chopperoos" den USA mit 0,08 Sekunden Rückstand. Schlussendlich sicherten sie sich noch im kleinen Finale gegen Polen die Bronzemedaille. "Polen hat uns richtig gefordert. Es ist ein aufstrebendes Team. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Dritter geworden sind", kam der Australier Brayden Meyer noch zu einem versöhnlichen Abschluss.Nach der Team-WM findet am heutigen Samstagabend noch die Einzel-WM statt, bei der die acht besten Europäer gegen die Meister aus Kanada, den USA, Australien und Neuseeland antreten. Der Wettkampf wird ab 20 Uhr im Livestream bei Youtube (https://www.youtube.com/@STIHLTIMBERSPORTS) und Facebook (https://www.facebook.com/stihltimbersportsDACH) sowie Sport1 (https://www.sport1.de/tv-video/tv) übertragen. Die Porsche-Arena ist abermals ausverkauft.Die kompletten Ergebnisse der Weltmeisterschaft im Teamwettbewerb erhalten Sie in der STIHL TIMBERSPORTS Database (https://data.stihl-timbersports.com/Event/2399).Pressekontakt:Anja WeißTelefon: +49 (0)7151 / 26-1893E-Mail: anja.weiss@stihl.deANDREAS STIHL AG & Co. KGBadstraße 11571336 WaiblingenOriginal-Content von: STIHL TIMBERSPORTS Series, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111314/6381414