Schon Thomas Edison hat versucht, mithilfe neuer Technologien Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. KI erweitert diese Praxis um eine neue Dimension. Es gibt aber auch Grund zur Kritik - und die ist nicht neu. Kaum ein Bereich bleibt von KI unberührt - auch die Geisterjagd nicht. Die App Ghosttube Seer kombiniert Sensordaten mit KI-Bildgenerierung, um paranormale Aktivitäten visuell abzubilden. In dieser Nische kommen seit jeher verschiedene Instrumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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