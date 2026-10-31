Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Volkswagenkonzerns wurde mit großer Spannung - oder vielmehr Anspannung - erwartet. Die Probleme des Wolfsburger Autobauers sind hinlänglich bekannt. Der Konzern hat auf dem eminent wichtigen chinesischen Markt einen sehr schweren Stand. Zudem wird die Bilanz von umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen belastet. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an.Volkswagen mit den erwartet schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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