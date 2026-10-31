Wochenrückblick - Märkte zwischen Stabilisierung und neuen Fragezeichen

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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die zentralen Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
In der vergangenen Börsenwoche standen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank sowie neue Konjunktursignale im Mittelpunkt. Gleichzeitig sorgten geopolitische Unsicherheiten, steigende Ölpreise und die anhaltende Debatte über die hohen Investitionen in den KI-Sektor für ein uneinheitliches Marktumfeld. Ergänzend prägten zahlreiche Unternehmensmeldungen aus der Technologie-, Pharma- und Industriebranche das Marktgeschehen.
Globaler Aktienmarkt - Globaler Aktienmarkt
Nach einer schwachen letzten Woche zeigte sich an den internationalen Aktienmärkten zunächst eine gewisse Stabilisierung. Der DAX legte zu Wochenbeginn wieder zu und knüpfte auch im weiteren Verlauf an diese Erholung an. Zeitweise wurde sogar wieder die Marke von 26.000 Punkten überschritten. Der DAX lag am Freitagnachmittag bei einer Wochenveränderung von ca. 2,49 %. Auch an den US-Börsen überwog zunächst ein freundlicheres Bild: Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average starteten mit moderaten Aufschlägen in die neue Handelswoche, während der Nasdaq-100 Index zeitweise etwas deutlicher zulegen konnte. Im Wochenverlauf blieb das Bild jedoch uneinheitlich. Während europäische Leitindizes zwischenzeitlich von einer etwas festeren Stimmung profitierten, sorgten im Technologiesektor später wieder kritischere Reaktionen auf einzelne Unternehmensberichte für Gegenbewegungen. Der S&P 500 lag am Freitagnachmittag bei einer negativen Wochenveränderung von rund -0,23 %, der Dow Jones Industrial Average bei einem Minus von etwa 1,35 % und der Nasdaq-100 Index bei einem Minus von 0,37 %.
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Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Auch geopolitisch blieb das Umfeld anspruchsvoll. In Frankreich rückte die angespannte Haushaltslage stärker in den Vordergrund und wurde von Unruhen begleitet. Hinzu kamen zum Wochenschluss steigende Ölpreise, nachdem sich die Aufmerksamkeit wieder stärker auf den Nahen Osten und die Möglichkeit erneuter Spannungen richtete. Gleichzeitig standen die US-Midterms im Blick der Märkte, da politische Veränderungen in den Vereinigten Staaten regelmäßig auch auf die globale Marktstimmung ausstrahlen.
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Zentrale konjunkturelle Ereignisse
Auf konjunktureller Ebene kamen die Signale in dieser Woche gemischt, aber insgesamt etwas stabiler daher. In Deutschland setzte der ifo-Geschäftsklimaindex seinen Aufwärtstrend mit 90,2 fort, welches für eine gewisse Aufhellung der Stimmung in den Unternehmen spricht. Von den Notenbanken kamen ebenfalls wichtige Signale: Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank ließen ihre Einlagensatz zuletzt unverändert bei jeweils 3,75 bis 4,00 % und bei 2,5 %. Die EZB verwies dabei zugleich auf anhaltend erhöhte Unsicherheit sowie auf weiter gestiegene Energiepreise als Risikofaktor für Inflation und Wachstum. Zusätzlich dazu sorgte die Ankündigung des Rücktritts der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum 7. Februar 2027 für Aufsehen.
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Bedeutende Unternehmensnachrichten
Besonders viel Bewegung kam in dieser Woche von der Unternehmensseite. Im DAX fiel Bayer mit einem Kursanstieg von etwa 3,6 % positiv auf, nachdem das Unternehmen zu einer Phase-III-Studie bei Prostatakrebs positive Daten veröffentlichte. Ebenfalls im Fokus stand Henkel: Der Konzern berichtete für das dritte Quartal ein nominales Umsatzplus von rund 11 % und ein organisches Wachstum von etwa 6,5 %, gestützt durch höhere Preise und leicht positive Volumina. Beiersdorf zeigte in seinem Quartalsbericht dagegen weiterhin ein anspruchsvolles Konsumumfeld, verwies aber zugleich auf Fortschritte bei einzelnen Marken und bestätigte den Ausblick. Die Aktie fiel allerdings trotzdem um rund 3,3 %. Bei Symrise richtete sich der Blick stärker auf den vorsichtigen Ausblick und das langsamere Wachstumstempo, was am Markt negativ aufgenommen wurde und für einen Kursrutsch um etwa 10 % nach unten sorgte. Auch Vonovia stand nach der Einordnung der Ergebnisentwicklung und der Präzisierung des Ausblicks unter Beobachtung und verlor ca. 4,3 %.
In den USA blieb vor allem der Technologiesektor im Mittelpunkt. Tesla legte seine Zahlen für das dritte Quartal vor und rückte mit Fusionsgerüchten zwischen SpaceX und Tesla in das Zentrum des Interesses mit einem Kursplus von etwa 5,2 %. Bei Alphabet wiederum standen laut Unternehmensangaben die hohen Investitionen in technische Infrastruktur und der zuletzt negative freie Barmittelzufluss im Fokus, was die Diskussion über die Kosten des KI-Ausbaus neu belebte und die Aktie um rund 12,6 % auf das niedrigste Niveau seit Ende März beförderte. Auch Microsoft wurde im Markt differenziert betrachtet: Solide operative Entwicklungen trafen dort auf eine kritische Beobachtung der hohen Investitionsanforderungen. Entlastung für die Stimmung im KI-Umfeld kam dagegen unter anderem von SK Hynix, das für das dritte Quartal Rekordergebnisse meldete und die starke Nachfrage nach KI-Speicherlösungen hervorhob.
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Quelle: HSBC
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