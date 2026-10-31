GOLD: Technische Stabilisierung ist wahrscheinlich! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 45/2026

Der Goldpreis aktuell: 3.874,0 US-Dollar je Feinunze (Wochenschluss 30.10.2026). Gold hat die zurückliegende Handelswoche mit einem Minus von rund 3 % beendet und ist unter das wichtige 61,8 %-Retracement gefallen. Tages- und 4h-Chart sind bärisch. Für die neue Woche erwarten wir trotzdem eine Tendenz seitwärts bis aufwärts (Bull-Szenario 55%) oder anders gesagt: eine technische Stabiliserung.

?? Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Goldpreis aktuell: Gold beendete die Handelswoche am 30.10.2026 bei 3.874,0 US-Dollar - rund 121 US-Dollar bzw. etwa 3,0 - unter dem Schluss der Vorwoche.

Gold beendete die Handelswoche am 30.10.2026 bei - rund 121 US-Dollar bzw. etwa 3,0 - unter dem Schluss der Vorwoche. Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart ist das Bild bärisch. Gold notiert unter dem 61,8 %-Retracement und unter der SMA20.

Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart ist das Bild bärisch. Gold notiert unter dem 61,8 %-Retracement und unter der SMA20. Entscheidende Marke: Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 (aktuell 4.090,9 USD) würde das Chartbild entspannen.

Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 (aktuell 4.090,9 USD) würde das Chartbild entspannen. Gold Prognose KW 45/2026: seitwärts - aufwärts - Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45%.

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