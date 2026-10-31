Organisationskommittee des Global Observance of World Cities Day

FUZHOU, China, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 31. Oktober bis zum 2. November finden in Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian der Global Observance of World Cities Day 2026 sowie die Preisverleihung des 4. Global Award for Sustainable Development in Cities (Shanghai Award) statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Ministerium für Wohnungswesen und Stadt- und Landentwicklung der Volksrepublik China, dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) und der Volksregierung der Provinz Fujian ausgerichtet und von der Volksregierung der Stadt Fuzhou sowie dem Ministerium für Wohnungswesen und Stadt- und Landentwicklung der Provinz Fujian organisiert.

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Unter dem Motto "Die Stadt neu gestalten: Angemessener Wohnraum für alle" soll die Veranstaltung Chinas Ansatz zum Aufbau menschenorientierter Städte vorstellen. Die Eröffnungszeremonie findet am 31. Oktober statt und umfasst die Preisverleihung des 4. Global Award for Sustainable Development in Cities (Shanghai Award). Die Vertreter werden zudem praktische Beispiele und erfolgreiche Erfahrungen aus aller Welt bei der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und der Neuen Stadtentwicklungsagenda vorstellen.

Das Hauptforum findet am Vormittag des 1. November statt und bringt mehr als 100 Bürgermeister, Vertreter internationaler Organisationen, Experten und Wissenschaftler aus China und dem Ausland zusammen, um neue Trends in der hochwertigen Stadtentwicklung zu erörtern und einen Bericht über die Stadtentwicklung in China vorzustellen.

Zudem wird eine Reihe von Rahmenveranstaltungen stattfinden, darunter die Sitzung des Präsidiums des Exekutivrats von UN-Habitat, die chinesisch-britische Fachkonferenz zum Austausch über grüne, lebenswerte Städte und die internationale Zusammenarbeit, die chinesisch-südkoreanische Konferenz zur Zusammenarbeit im Wohnungs- und Städtebau, die chinesisch-kanadische Austauschkonferenz über grüne und kohlenstoffarme Gebäude sowie die 3. Wohnungsbaukonferenz zwischen dem chinesischen Festland und der Sonderverwaltungszone Hongkong (SAR).

Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem ein interaktiver Bereich eingerichtet, dessen Schwerpunkt auf der Stadterneuerung und der Schaffung hochwertigen Wohnraums liegt. Dort werden aufkommende globale Trends in der nachhaltigen Stadtentwicklung, neue Ansätze zur Stadterneuerung und Stadtverwaltung in China, die Sehnsüchte der Menschen nach einem besseren Leben sowie neue Wege zur Qualitätsverbesserung und Modernisierung der Bauindustrie vorgestellt. Das Ziel ist es, Chinas Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Chinesische und internationale Gäste können sich vor Ort ein Bild von konkreten Beispielen für die Sanierung alter Wohnviertel, den Hochwasserschutz in Städten und die Entwicklung von Smart Cities machen.

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558